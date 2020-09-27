«Милан» обыграл «Кротоне» в Серии А

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«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче второго тура итальянской Серии А.
«Милан» обыграл «Кротоне» в Серии А
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Встреча, прошедшая в Кротоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Франка Кессье, реализовавшего пенальти на второй компенсированной ко второму тайму минуте, и Браима Даса, отличившегося на 50-й минуте.

В других матчах игрового дня «Наполи» со счётом 6:0 на своём поле разгромил «Дженоа», а «Сассуоло» на выезде взял верх над «Специей» — 4:1.

Ранее сообщалось, что «Интер» вырвал победу над «Фиорентиной» в матче Серии А.

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