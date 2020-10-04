Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Бёрнли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ньюкаслу» принесли голы Аллана Сент-Максимена и Каллума Уилсона, оформившего дубль.

«Бёрнли» ответил голом Эшли Вествуда.

«Ньюкасл» набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли», не набравший очков, — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ.