Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ

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«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Бёрнли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ньюкаслу» принесли голы Аллана Сент-Максимена и Каллума Уилсона, оформившего дубль.

«Бёрнли» ответил голом Эшли Вествуда.

«Ньюкасл» набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли», не набравший очков, — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ.

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