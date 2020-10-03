«Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счётом 1:1.

«Манчестер Сити» забил уже на 17-й минуте. Гол в активе Рахима Стерлинга, отличившегося с передачи Феррана Торреса.

«Лидс» ответил голом Родриго, забившего на 59-й минуте.

«Лидс» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» имеет четыре очка и находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Хамеса помог «Эвертону» обыграть «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ.