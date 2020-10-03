Дубль Хамеса помог «Эвертону» обыграть «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ

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Ливерпульский «Эвертон» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Хамеса помог «Эвертону» обыграть «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Эвертону» принесли голы Доминика Калверта-Льюина, Йерри Мины и Хамеса Родригеса, оформившего дубль.

«Брайтон» ответил голами Ниля Мопе и Ива Биссума.

«Эвертон», выигравший все четыре стартовых матча, набрал 12 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Брайтон» с тремя очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.

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