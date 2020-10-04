«Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Анхелиньо, Вилли Орбана и Марцеля Хальстенберга, забившего с пенальти.

Автогол в пассиве хавбека «Шальке» Джана Боздогана.

В других матчах игрового дня «Штутгарт» и «Байер» сыграли вничью (1:1), «Вердер» обыграл «Арминию» (1:0), «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (2:1).

«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав семь очков. «Айнтрахт», также с семью очками, — второй. «Хоффенхайм», набравший шесть очков, — пятый, «Вердер» с шестью очками — шестой, «Штутгарт» с четырьмя очками — седьмой, «Арминия» с четырьмя очками — девятая, «Байер» с тремя очками — 14-й, а «Шальке», не набравший очков, — на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» из Мёнхенгладбаха одержала первую победу в новом сезоне Бундеслиги.