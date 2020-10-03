«Боруссия» из Мёнхенгладбаха одержала первую победу в новом сезоне Бундеслиги

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Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Кёльном» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха одержала первую победу в новом сезоне Бундеслиги
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Встреча, прошедшая в Кёльне, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Кёльну» принесли голы Алассана Плеа, Штефана Ляйнера и Ларса Штиндля, оформившего дубль.

«Кёльн» ответил голом Эльвиса Реджебечая.

«Боруссия» с четырьмя очками занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн», не набравший очков, — 16-й.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург» в Бундеслиге.

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