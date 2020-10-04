СМИ: «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Кавани

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани.

Как сообщает ESPN, клуб и 33-летний форвард согласовали условия контракта, рассчитанного на два года.

Отмечается, что уже 4 октября он должен пройти медосмотр перед подписанием соглашения с английским клубом.

Предыдущим клубом Кавани был французский «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2013 года и который покинул нынешним летом по истечении контракта. В его активе 200 голов и 43 голевые передачи в 301 матче за ПСЖ. Прежде он выступал за итальянские «Наполи» и «Палермо».

Ранее сообщалось, что МЮ сделал запрос по трансферу хавбека «Челси» Канте.