СМИ: МЮ сделал запрос по трансферу хавбека «Челси» Канте

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере французского полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте.

Как сообщает Mirror, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер видит во французском хавбеке хорошее усиление для своей команды.

Отмечается, что МЮ уже связался с представителями 29-летнего футболиста относительно возможного трансфера.

Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года. В его активе 11 голов и семь голевых передач в 173 матчах за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о трансфере вратаря «Ренна» Менди.