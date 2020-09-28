СМИ: МЮ сделал запрос по трансферу хавбека «Челси» Канте
- Reuters
Как сообщает Mirror, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер видит во французском хавбеке хорошее усиление для своей команды.
Отмечается, что МЮ уже связался с представителями 29-летнего футболиста относительно возможного трансфера.
Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года. В его активе 11 голов и семь голевых передач в 173 матчах за лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о трансфере вратаря «Ренна» Менди.