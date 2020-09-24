«Челси» объявил о трансфере вратаря «Ренна» Менди

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Голкипер Эдуард Менди перешёл из французского «Ренна» в английский футбольный клуб «Челси».
«Челси» объявил о трансфере вратаря «Ренна» Менди
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Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, соглашение с 28-летним сенегальцем рассчитано на пять лет.

Менди выступал за «Ренн» с лета 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча и пропустил 31 мяч. При этом 13 игр он провёл на ноль.

Ранее Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может вести себя на трансферном рынке, как «Челси».

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