Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может вести себя как «Челси» на трансферном рынке

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно.
Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может вести себя как «Челси» на трансферном рынке
  • Reuters

«У всех клубов разные ситуации, мы живём во время неопределённости. Для некоторых клубов, кажется, не так важно, насколько неопределённо будущее, потому что они принадлежат странам и олигархам. Это правда. «Ливерпуль» — другой клуб. Мы вышли в финал Лиги чемпионов два года назад, выиграли его в следующем году и взяли золото АПЛ, оставаясь тем же самым клубом. «Ливерпуль» не может изменить всё в одночасье и заявить: «Теперь мы хотим вести себя как «Челси». Мы всегда хотим усилить состав, но есть разные пути. Один способ — подписание новых игроков, другой — работать сообща, улучшать то, в чём ты хорош, и пытаться устранить те моменты, в чём не так хорош. Это футбол», — приводит слова Клоппа Radio 5.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Гризманном.

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