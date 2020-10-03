«Ни у кого нет индульгенции на нарушения»: может ли одобренный конгрессом США законопроект лишить страну участия в ОИ?

Конгресс США одобрил законопроект, согласно которому сможет снимать с должности членов совета директоров американского Олимпийского и паралимпийского комитета. По мнению экспертов, это может привести к санкциям к организации со стороны Международного олимпийского комитета, который не допускает вмешательства государства в дела своих членов. В таком случае сборная Соединённых Штатов может рисковать пропустить ближайшие зимние Олимпийские игры.

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в закон «О любительском спорте». Внесённые изменения в акт, регулирующий деятельность Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC), по мнению экспертов, могут быть интерпретированы Международным олимпийским комитетом (МОК) как вмешательство государства в деятельность организации, что в прошлом уже приводило к запрету на участие других стран в Олимпийских играх.

Законопроект «О расширении прав и возможностей олимпийских и паралимпийских спортсменов, а также спортсменов-любителей» был внесён на рассмотрение сенаторами Джерри Мораном и Ричардом Блюменталем. Нижняя палата конгресса приняла поправки единогласным решением. Теперь они должны быть отправлены на подпись президенту США Дональду Трампу до 13 октября, и в случае одобрения главой Белого дома часть из них вступит в силу через год.

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Ключевым пунктом документа является наделение Конгресса правом снимать со своих должностей членов совета директоров USOPC, который является руководящим органом организации.

Поводом для принятия закона, который позволяет напрямую вмешиваться в работу Олимпийского и паралимпийского комитета и подчинённых ему федераций, стал скандал с бывшим врачом сборной США по гимнастике Ларри Нассаром. В преамбуле внесённых поправок сообщается, что он на протяжении двух десятилетий совершил действия сексуального характера в отношении свыше 300 спортсменов при неэффективном надзоре со стороны USOPC и федерации гимнастики. Принятие нового закона, регулирующего деятельность спортивных организаций, как утверждается, должно помочь искоренить «эмоциональное, физическое и сексуальное насилие в олимпийском и паралимпийском движении».

«Институты, которым поручена защита спортсменов, не справлялись со своими обязанностями бесчисленное количество раз, предпочитая игнорировать или скрывать злоупотребления, а не защищать спортсменов и переживших насилие. Сегодня палата представителей приняла законопроект о реформировании олимпийской системы США, предусматривающий введение радикальных изменений и эффективных мер защиты наших олимпийских и паралимпийских спортсменов, а также спортсменов-любителей», — сказали сенаторы Моран и Блюменталь в совместном заявлении.

Предполагается, что законопроект должен подтолкнуть USOPC и федерации по видам спорта к тому, чтобы они допустили к своему управлению больше представителей самих спортсменов. Это, в свою очередь, должно повысить прозрачность в работе организаций и повысить уровень доверия к ним. Но если цель реформ не будет достигнута, конгресс будет вправе самостоятельно решать, каким будет состав наблюдательного совета USOPC.

В прошлом поправки критиковались со стороны Олимпийского и паралимпийского комитета США. Исполнительный директор Сара Хиршланд утверждала, что МОК может лишить организацию своего признания, если государственным органам дать разрешение на вмешательства в её внутренние дела.

«USOPC должен быть единственным органом, обладающим полномочиями лишать аккредитации спортивные федерации, чтобы исключить любые недоразумения, связанные с их подотчётностью. Кроме того, МОК ясно дал понять, что принятие конгрессом полномочий по роспуску правления USOPC нарушит Олимпийскую хартию и поставит под угрозу признание ОК США со стороны МОК в качестве национального олимпийского комитета», — говорила Хиршланд.

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Однако затем она изменила своё мнение и поблагодарила инициаторов поправок за их работу, назвав их принятие «большой победой для спортсменов США».

По данным издания Inside The Games, в МОК знают о грядущих преобразованиях в USOPC. Международный олимпийский комитет собирается изучить и обсудить проводимую реформу с самой организацией, чтобы оценить действие этого закона. Формально у МОК будет возможность отстранить одну из самых сильных сборных за несколько месяцев до зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Однако в издании считают, что вероятность такого развития событий невелика.

С тем, что повод для санкций существует, согласен и спортивный юрист Артём Пацев.

«Прежде чем делать те или иные выводы, надо внимательно ознакомиться с текстом законопроекта и с тем, в каком виде он будет принят. При этом если в законе действительно будут положения, которые предоставят государству и его чиновникам слишком много административных прав в отношении спортивных организаций, которые по идее должны являться независимыми, то может встать вопрос о соответствии НОК, национальных федераций и национальной антидопинговой организации положениям Всемирного антидопингового кодекса и Международного Стандарта по соответствию. Такое несоответствие, если оно вовремя не исправлено, может повлечь за собой применение различных санкций к подписантам Кодекса. Конечно, с точки зрения правил ни у кого нет индульгенции на нарушения, в том числе и у США», — сказал Пацев RT.

МОК уже применял в недалёком прошлом санкции к странам, чьи правительства вмешивались во внутренние дела их национальных олимпийских комитетов. Спортсменам Кувейта и Индии было запрещено некоторое время представлять свою страну и выступать под собственным флагом. Также у главы МОК Томаса Баха есть претензии к Национальному олимпийскому комитету Италии, который может лишиться полномочий в распределении финансов в случае принятия законопроекта, находящегося на рассмотрении в парламенте страны.