«Выдвинутые условия неприемлемы»: сборная России может пропустить чемпионат Европы по художественной гимнастике

Сборная России пока не подала заявку на участие в чемпионате Европы 2020 года по художественной гимнастике, который должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. По её словам, это решение прежде всего обусловлено тем, что пока неизвестно, состоится ли турнир в запланированные сроки из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом грядущий чемпионат Европы не имеет определяющего значения для сборной России как отборочный этап на летнюю Олимпиаду, поскольку национальная команда уже завоевала максимальные квоты на турнир.

Сборная России по художественной гимнастике может пропустить чемпионат Европы 2020 года, который должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября. Сначала накануне стало известно, что отечественных спортсменок не оказалось в списке участников из 39 стран, опубликованном на официальном сайте Европейского гимнастического союза (UEG). А затем информацию о вероятном пропуске турнира подтвердила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

По её словам, в первую очередь такое решение связано с тем, что пока неизвестно, состоится ли турнир вообще, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в национальной федерации недовольны требованиями, которые организаторы выдвинули для участников соревнований.

«Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

«Также я хочу заметить, что вопрос о проведении этого турнира будет решаться только в конце сентября. Да, заявки поданы, но официальное решение будет принято позднее. А если его нет, то как мы можем в нём участвовать или не участвовать?» — добавила она.

Окончательное решение по поводу проведения континентального первенства будет принято UEG 28 сентября. Причём российский специалист уже выражала сомнение, что турнир состоится. На этом фоне на днях власти Украины продлили действующий в стране карантин до 31 октября в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, а также объявили о временном закрытии границ для иностранцев до конца сентября.

При этом Винер-Усманова не стала отвечать на вопрос о дальнейших действиях федерации в случае, если будет принято решение провести чемпионат в назначенные сроки.

«Изменится ли позиция нашей федерации, если в конце сентября примут решение, что чемпионат Европы всё-таки состоится? Это уже второй вопрос, но подавать заявку сейчас несерьёзно. Если бы мы её отправили, то должны были бы оплатить отель. А это невозвратная сумма, и я не вижу смысла рисковать деньгами. Далее, если бы мы решили выступать в Киеве, то прямого сообщения с Украиной у России нет. Самолёты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться обходными путями», — пояснила Винер-Усманова.

Изначально проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике было запланировано на 21—24 мая. Однако в конце марта стало известно, что турнир будет перенесён на осень. Та же участь постигла и этапы Кубка мира, а также континентальные соревнования по спортивной гимнастике, которые должны были пройти в Баку.

Хотя первенство Европы является очередным этапом отбора на летнюю Олимпиаду, также перенесённую на год вперёд из-за пандемии COVID-19, российским болельщикам не стоит опасаться из-за сложившейся ситуации. Отечественная сборная уже обеспечила себе участие в играх, заработав две квоты в индивидуальных упражнениях и одну — в групповых благодаря успешному выступлению на чемпионах мира 2018 и 2019 годов, где подопечные Винер-Усмановой завоевали семь и восемь золотых медалей соответственно.

Напомним, что на главном старте четырёхлетия каждая страна может быть представлена не более чем семью гимнастками (пятью в групповом турнире и двумя в индивидуальном). На чемпионате Европы спортсменки борются за десять квот в личных и командных дисциплинах, ещё три места в личном зачёте разыгрываются по итогам Кубка мира. Оставшиеся квоты распределяет специальная комиссия.

Стоит добавить, что в свете сложившейся ситуации грядущий чемпионат Европы, безусловно, может лишиться яркого выступления традиционных фавориток турнира. На прошлогоднем континентальном первенстве сборная России заняла первое место в командном многоборье, а в индивидуальных дисциплинах не было равных сёстрам Авериным. Дина победила в упражнениях с обручем и лентой, а Арина — с булавой и мячом. Шансов соперницам не оставили и отечественные юниорки.

Что касается предстоящей Олимпиады, то отечественным спортсменкам вновь предстоит доказывать статус лидеров мировой художественной гимнастики, который они никому не отдают на протяжении многих лет. Так, начиная с Игр в Сиднее 2000 года, они ни разу не уступили золотые медали ни в индивидуальном, ни и в групповом многоборье.