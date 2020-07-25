Севастьянова ответила на критику из-за фото с Макгрегором в Монако

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Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова объяснилась за фото с бойцом UFC Конором Макгрегором в Монако.
Севастьянова ответила на критику из-за фото с Макгрегором в Монако
  • © karolisha.s
  • Instagram

Ранее подписчики спортсменки в Instagram выдвинули ей претензии за слишком фривольный, на их взгляд, снимок с женатым мужчиной. На фото Макгрегор демонстрирует бицепсы и второй рукой прижимает россиянку к себе.

«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был со своей женой», — заявила 25-летняя Севастьянова в ответ на критику.

Ранее сообщалось, что Севастьянова поделилась мнением о протестах и беспорядках в США.

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