Севастьянова ответила на критику из-за фото с Макгрегором в Монако

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова объяснилась за фото с бойцом UFC Конором Макгрегором в Монако.

Ранее подписчики спортсменки в Instagram выдвинули ей претензии за слишком фривольный, на их взгляд, снимок с женатым мужчиной. На фото Макгрегор демонстрирует бицепсы и второй рукой прижимает россиянку к себе.

«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был со своей женой», — заявила 25-летняя Севастьянова в ответ на критику.

Ранее сообщалось, что Севастьянова поделилась мнением о протестах и беспорядках в США.