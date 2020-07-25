Севастьянова ответила на критику из-за фото с Макгрегором в Монако
- © karolisha.s
Ранее подписчики спортсменки в Instagram выдвинули ей претензии за слишком фривольный, на их взгляд, снимок с женатым мужчиной. На фото Макгрегор демонстрирует бицепсы и второй рукой прижимает россиянку к себе.
«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был со своей женой», — заявила 25-летняя Севастьянова в ответ на критику.
Ранее сообщалось, что Севастьянова поделилась мнением о протестах и беспорядках в США.