Украина продлила карантин из-за коронавируса

Короткая ссылка
Правительство Украины продлило до 31 октября карантин в стране, введённый из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Украина продлила карантин из-за коронавируса
  • Reuters

По его словам, адаптивный карантин позволяет «держать баланс» между карантинными ограничениями и нормальной жизнью Украины.

Он добавил, что увеличение заболеваемости COVID-19 в последние недели заставляет действовать более решительно.

«И сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на два месяца, ограничения и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до ноября, до 31 октября мы продолжаем карантин», — цитирует «112 Украина» премьера.

Как пишет телеканал, на Украине на 26 августа выявлено 1670 новых случаев COVID-19, за всё время — 110 085 лабораторно подтверждённых случаев.

В июле украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что карантин по COVID-19 дал положительные результаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить