Украина продлила карантин из-за коронавируса

Правительство Украины продлило до 31 октября карантин в стране, введённый из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, адаптивный карантин позволяет «держать баланс» между карантинными ограничениями и нормальной жизнью Украины.

Он добавил, что увеличение заболеваемости COVID-19 в последние недели заставляет действовать более решительно.

«И сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на два месяца, ограничения и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до ноября, до 31 октября мы продолжаем карантин», — цитирует «112 Украина» премьера.

Как пишет телеканал, на Украине на 26 августа выявлено 1670 новых случаев COVID-19, за всё время — 110 085 лабораторно подтверждённых случаев.

В июле украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что карантин по COVID-19 дал положительные результаты.