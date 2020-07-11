Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
  • Reuters

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливают больше людей, чем заражаются. Это видно и по отчётам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией», — сказал Зеленский.

По последним данным Минздрава Украины, в стране выявлено 52 843 случая COVID-19, из них 800 — за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского вылечилась от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить