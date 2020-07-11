Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливают больше людей, чем заражаются. Это видно и по отчётам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией», — сказал Зеленский.

По последним данным Минздрава Украины, в стране выявлено 52 843 случая COVID-19, из них 800 — за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского вылечилась от коронавируса.