Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве

Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве.

Данный список был опубликован на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Сборной России не казалось в числе участников турнира. Причины такого решения не сообщаются.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен состояться в Киеве с 26 по 29 ноября. 28 сентября будет принято итоговое решение о целесообразности проведения этих соревнований в условиях пандемии коронавируса. На турнире пройдёт очередной этап отбора на Олимпийские игры. В активе сборной России уже имеются две квоты на Игры в индивидуальных упражнениях и одна — в групповых.

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