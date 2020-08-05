Ляйсан Утяшева назвала свои любимые книги

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Чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, какие книги ей нравятся.
Ляйсан Утяшева назвала свои любимые книги
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По словам Утяшевой, фиксированный список из пяти любимых книг может предоставить лишь человек, который «больше не наращивает библиотеку». Об этом спортсменка заявила в беседе с актрисой Анфисой Черных в ходе съёмок фильма «День с... Ляйсан Утяшевой».

На момент подготовки ленты в число книг, которые могла бы посоветовать гимнастка, вошли «Щегол» Донны Тарт, серия романов «Загадки Райли Пэйдж» Блэйк Пирс, «Цифровая крепость» Дэна Брауна и «Разоблачённая Изида» Елены Блаватской.

Премьера картины «День с... Ляйсан Утяшевой» состоялась на PREMIER 5 августа.

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