Ляйсан Утяшева назвала свои любимые книги

Чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, какие книги ей нравятся.

По словам Утяшевой, фиксированный список из пяти любимых книг может предоставить лишь человек, который «больше не наращивает библиотеку». Об этом спортсменка заявила в беседе с актрисой Анфисой Черных в ходе съёмок фильма «День с... Ляйсан Утяшевой».

На момент подготовки ленты в число книг, которые могла бы посоветовать гимнастка, вошли «Щегол» Донны Тарт, серия романов «Загадки Райли Пэйдж» Блэйк Пирс, «Цифровая крепость» Дэна Брауна и «Разоблачённая Изида» Елены Блаватской.

Премьера картины «День с... Ляйсан Утяшевой» состоялась на PREMIER 5 августа.