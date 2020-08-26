Украина временно закрывает границу для иностранцев
- РИА Новости
Как пишет «Громадське», исключения составляют граждане, которые имеют вид на жительство на территории Украины, члены международных и гуманитарных миссий и организаций.
Также въезд будет разрешён тем, кто въезжает в страну транзитом.
Кроме того, правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.
По данным на 26 августа, на Украине выявлено 1670 новых случаев COVID-19, за всё время — 110 085.