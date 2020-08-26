Украина временно закрывает границу для иностранцев

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Украина с 29 августа до конца сентября закрывает въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Решение было принято на заседании правительства.
Украина временно закрывает границу для иностранцев
  • РИА Новости

Как пишет «Громадське», исключения составляют граждане, которые имеют вид на жительство на территории Украины, члены международных и гуманитарных миссий и организаций.

Также въезд будет разрешён тем, кто въезжает в страну транзитом.

Кроме того, правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.

По данным на 26 августа, на Украине выявлено 1670 новых случаев COVID-19, за всё время — 110 085. 

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