Винер-Усманова объяснила, почему сборная России не попала на ЧЕ в Киеве

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что сборной России нет в составе участников чемпионата Европы — 2020, который пройдёт в Киеве, из-за неопределённости в проведении турнира.
Винер-Усманова объяснила, почему сборная России не попала на ЧЕ в Киеве
  • РИА Новости

«Пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдёт, но решения ещё нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда и будет решение, будет соревнование или нет. А мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования. Нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная. Соревнований, скорее всего, не будет. Я разговаривала со многими странами, они подавали заявки, но не хотят и не будут платить деньги, пока не будет решения о проведении соревнований», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости».

Проведение чемпионата Европы запланировано в Киеве с 26 по 29 ноября. 

Ранее сообщалось, что сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве.

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