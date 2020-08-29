«Больше всего пострадают скауты и агенты»: Хадльгримссон о пользе пандемии для футбола и новой реальности в спорте

Сложившаяся в связи с пандемией коронавируса ситуация в большом спорте может в итоге пойти на пользу футболу и помочь ему «вернуться к основам». Такое мнение в интервью Софико Шеварднадзе в программе «SophieCo. Визионеры» на RTД выразил главный тренер катарского «Аль-Араби» и бывший наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По его словам, в новых реалиях руководители клубов сосредоточат внимание на местных игроках, а молодёжь научится ценить свои команды. Специалист также поделился методами работы с футболистами на самоизоляции, рассказал о готовности Катара принять чемпионат мира 2022 года и объяснил, зачем проводить соревнования в условиях пандемии.

«Пианист выступает при пустом зале, потому что любит музыку»

— Болельщики — крайне важный элемент любого спортивного мероприятия. Как их отсутствие сказывается на боевом духе команды?

— Всё зависит от футбольной культуры каждой страны. Посмотрите на матчи немецких и английских команд: роль болельщиков там просто огромна. Но в других местах дела могут обстоять иначе. Например, в Катаре из-за жары на игры приходит не очень много зрителей, поэтому на местный футбол пандемия повлияла не так уж сильно. Я думаю, что значимость фанатов разнится от страны к стране. Кроме того, многое зависит и от самих спортсменов. Ведь некоторым из них для мотивации нужна определённая атмосфера.

— По вашему мнению, такой вид спорта, как футбол, имеет смысл, если его никто не смотрит?

— Почти все игры показывают в прямом эфире по телевизору, и многие смотрят их именно так. Хотя, конечно, ощущения в этом случае далеко не те, что на стадионе. Но если взглянуть на ситуацию с положительной стороны — а я, будучи тренером, в любом кризисе пытаюсь найти что-то хорошее — то мы, по сути, ищем футболистов, которым не требуется особая атмосфера для мотивации. Я всегда стараюсь готовить их так, чтобы им не требовался внешний стимулятор.

Кроме того, в футболе важную роль играют деньги и СМИ. Мы знаем, что болельщики смотрят наши матчи. И конечно, выступаем ради них, но надеюсь, что большинство футболистов занимается этим ещё из любви к самой игре. Я спрашиваю каждого: «Стоит ли оно того?». Лично мой ответ — «да», потому что я люблю сам футбол.

— Отмена крупных спортивных мероприятий, непроданные билеты — всё это должно было сильно ударить по индустрии. Как подобное безденежье, вызванное коронавирусом, повлияет на спорт в целом?

— Зависит от того, как на это посмотреть. У всего есть и положительные, и отрицательные стороны. Уже много говорилось о финансовой стороне нынешнего кризиса. Думаю, все спортсмены и команды должны пересмотреть свои стратегии. Для кого-то эта ситуация выглядит печально, но в долгосрочной перспективе она может пойти на пользу. Уж футболу точно. Как я уже сказал, этим видом спорта сейчас движут деньги. Может быть, мы сможем переломить данную тенденцию и вернуться немного назад, к тому, как было раньше, к основам.

— Как это возможно?

— Например, на данном этапе клубы будут всё чаще искать игроков именно в своей стране, взращивать своих футболистов, а не привлекать легионеров. Вместо постоянного поиска они снова займутся тренерской деятельностью. Поэтому я считаю, что текущая ситуация заставит людей пересмотреть свою стратегию, и, надеюсь, они обратят свой взор на внутренние ресурсы. Мы увидим больше местной молодёжи.

Станет больше игроков, которые действительно любят клуб, за который выступают, команду, которая их взрастила. Они будут стремиться в неё попасть. Надеюсь, в итоге мы увидим более мотивированных и увлечённых футболистов, а не наёмников, которых перекупают по всему миру.

Так что с поиска игроков фокус сместится непосредственно на наставников. Именно поэтому, мне кажется, из-за нынешней ситуации в футболе больше всего пострадают скауты и агенты.

— Стоит ли ожидать рост цен на билеты на спортивные мероприятия?

— Сложно сказать. Всё зависит от того, как будет развиваться нынешняя ситуация. Думаю, пока текущее положение сохраняется, заинтересованных людей будет меньше. Если же нам удастся победить пандемию, то количество болельщиков на трибунах возрастёт, поскольку люди соскучились по соревнованиям, по той атмосфере, что царит в день матча. Вспомнить хотя бы чемпионат мира по футболу, и проходивший в России, и волшебные мгновения, которые мы все там переживали. Если бы в то время бушевал коронавирус, вряд ли было бы много желающих проделать такой длинный путь, чтобы посетить турнир. Поэтому всё зависит от того, каких успехов мы достигнем в этой борьбе.

— В футболе игроки сталкиваются, делают подкаты, хватают друг друга и буквально запрыгивают на голову. Не значит ли это, что каждый матч таит в себе опасность для всех участников?

— В некотором смысле да. Но даже встретить человека на улице — уже риск, дело не обязательно должно происходить на футбольном поле. Вы можете заразиться в автобусе или в самолёте. Но в спорте к этому подходят крайне серьёзно и осторожно. Мы сдаём тест на COVID-19 раз в четыре дня. За состоянием здоровья каждого из нас очень пристально наблюдают. Так что по крайней мере мы чувствуем, что о нас очень хорошо заботятся, что защищены. И тем не менее вирус можно подхватить где угодно — в такие уж времена мы живём.

— Но риск заметно возрастает, когда речь идёт о большом скоплении людей, тесно контактирующих друг с другом. Зачем спортивным командам вообще подвергать себя такому риску и играть во время пандемии?

— То же самое можно сказать и о многом другом. Вероятно, человек способен существовать без целого ряда вещей. Но хочется жить полной жизнью, наслаждаться моментом, наслаждаться тем, что делает тебя счастливым и даёт мотивацию. Если можно организовать что-то подобное в контролируемой и безопасной обстановке, то почему бы не продолжать играть дальше? Пианист выступает при пустом зале, потому что любит музыку и хочет её играть. То же самое и с футболом или любым другим видом спорта. Никто не хочет бросать то, что ему нравится.

«Футбол успеет адаптироваться к новым обстоятельствам»

— Некоторые спортсмены называют год простоя, связанного с переносом Олимпийских игр 2020 года, с физическим повреждением, из-за которого теряешь форму на долгое время. Этот «период покоя» действительно способен по-своему травмировать атлетов или же они могли бы использовать его эффективно?

— Мне кажется, любой период, любой момент жизни можно использовать себе во благо. У меня в этом плане есть собственный опыт, но подходы к ситуации у разных людей и разных команд в корне различаются. Например, на протяжении трёх месяцев мы проводили индивидуальные тренировки, то есть на поле я выходил лишь с одним-двумя футболистами. То есть в это время мы стремились усовершенствовать их навыки. Конечно, у тренеров работы прибавляется, но, повторюсь, это дало нам огромное преимущество. Такой конструктивный подход помог игрокам и с физической, и с психологической точки зрения. Если ты сближаешься с ними, видишь их каждый день, можешь уделять каждому из них гораздо больше своего времени, то вы и не выбьетесь из привычной колеи.

Думаю, что спортсмен, который готовится принять участие в Олимпиаде, может делать и то, и другое. То есть взять передышку, которая ему, возможно, необходима, или же тренироваться всё это время ещё более интенсивно и стать даже лучше. Иными словами, всё зависит от того, как к этому относиться. Сейчас мы имеем то, что имеем, и нужно стремиться использовать текущую ситуацию максимально эффективно.

Да, можно предаваться негативным мыслям, остановить рабочий процесс, забросить любимое дело… А можно найти новый подход и показать, что действительно важно, искать положительное даже в неблагоприятных условиях.

— Многие представители самых разных сфер предполагают, что в ближайшее время жизнь не вернётся в обычное русло. Какой может быть такая «новая норма» в спорте?

— Всё зависит от того, как мы сможем преодолеть эту пандемию. Если будет найдена вакцина, то, скорее всего, нам удастся вернуться к привычной норме. Я надеюсь, что это в итоге произойдёт, но до той поры будет немало изменений и появится своего рода «новая норма». Хотелось бы, чтобы в моём виде спорта они были продиктованы непосредственно игрой, а не футбольной индустрией, деньгами или рынком.

— В 2022 году в Дохе состоится чемпионат мира. Какие меры принимают организаторы для того, чтобы защитить от пандемии сам турнир, а также игроков, болельщиков и остальных участников?

— Если к 2022 году пандемия не закончится, то для Катара это станет отличным показательным испытанием на прочность. Моё первое впечатление об этой стране такое: здесь всё делают на очень профессиональном уровне. Например, сейчас проходят игры первого и второго дивизионов. При этом число случаев заражения и положительных результатов невелико, хотя, как и по всему миру, заболевшие есть. Думаю, организаторы пытаются максимально адаптироваться и подготовиться. А что касается инфраструктуры, то они показывают отличные результаты. Насколько мне известно, местные специалисты много раз ездили в Россию, в том числе во время прошлого чемпионата мира. Да, национальное первенство Катара не такое уж и крупное, но, думаю, его матчи продолжают проводить отчасти и для того, чтобы подготовиться к мундиалю. Если мы не победим коронавирус, то люди хотя бы будут понимать, как работать в таких условиях.

— Реально ли защитить от воздействия пандемии такое крупное мероприятие, как чемпионат мира по футболу, вся суть которого в тесной социализации?

— Смотря где ты находишься. В конечном счёте большинство людей всё равно смотрят матчи мундиаля из дома. Чемпионат мира — крупнейшее телевизионное спортивное событие на планете. Так что он пройдёт независимо от того, будут на трибунах болельщики или нет. В каком именно формате — посмотрим. Я понимаю, что вы имеете в виду: для фанатов это невероятно памятное событие, уникальный шанс отправиться на турнир в Россию или Бразилию и окунуться в эту атмосферу. Воспоминания о том, как ты наблюдал за матчами с трибуны, останутся с тобой на всю жизнь. Не факт, что это будет возможно через два года, но, по крайней мере, инфраструктура для приёма гостей будет готова. Футбол успеет адаптироваться к новым обстоятельствам.

Например, сейчас Лига чемпионов прошла «за закрытыми дверями», в формате турнира и без болельщиков. Не вижу причин что-то менять. Просто футбол станет в большей степени телевизионным видом спорта. Правда, многие клубы пострадают, так как солидная часть их доходов — это поступления от продажи билетов.

— В условиях распространения вируса значительная часть деятельности переместилась в интернет. Для вас это намного хуже привычного порядка вещей? Может ли сеть предложить альтернативу в мире спорта, как сделала это во многих других областях?

— Думаю, да. По крайней мере можно проводить конференции и тому подобное или работать с футболистами один на один. В будущем, полагаю, это станет более привычным, чем сейчас, и, опять же, те, кто быстрее всего адаптируется к новой ситуации, в итоге получат преимущество. В любом случае технологии, конечно, вносят изменения и в игру, и в работу тренера. Думаю, мы сможем — и будем — больше проводить её онлайн.

— В испанской Ла Лиге транслируют матчи, в которых реальные игроки сражаются в виртуальный футбол. И в мире гонок пилотов набирают для состязаний на симуляторах, за которыми также можно наблюдать. Полагаете, спортивных видеоигр-симуляторов может быть достаточно, чтобы поддерживать интерес болельщиков, пока мы ждём возобновления настоящих игр и соревнований?

— Думаю, на данный момент нет. Наверное, просто возникла необходимость показать хоть что-то, ведь спорта на экранах совсем не оставалось. И нашли вот такой способ вернуть его зрителям. Но в последние годы видеоигры стремительно развиваются и, конечно, будут и дальше совершенствоваться, теснее переплетаться с реальным спортом, станут к нему ближе и зрелищнее. Может, в итоге разницу мы уже и не почувствуем. Ведь они уже сейчас настолько реалистичны! Кроме того, симуляторы можно использовать как подспорье в тренерской работе. Поэтому люди будут проводить и смотреть состязания даже в виртуальном формате.

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