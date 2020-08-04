Уход россиян, старение лидеров и нехватка новичков: как «Зенит» утратил глубину состава в преддверии нового сезона

«Зенит» в преддверии нового сезона неожиданно столкнулся с кадровыми проблемами. Чемпион России по футболу не стал продлевать контракт с проведшим сезон в аренде Александром Кокориным и остался без усиления в линии атаки. Также покинули петербуржцев опытные Олег Шатов с Игорем Смольниковым, обеспечивавшие глубину состава. Компанию им в ближайшее время может составить универсальный Далер Кузяев. Из новичков же чемпион подписал только возрастного Деяна Ловрена взамен ушедшего Бранислава Ивановича.

В атаке надежда только на Дзюбу и Азмуна

Подписание контракта со «Спартаком» Александром Кокориным стало очередной неприятной новостью для болельщиков «Зенита» в нынешнее межсезонье. По тем или иным причинам клубу не удалось сохранить одного из сильнейших нападающих России, который в завершившемся сезоне РПЛ забил семь мячей в десяти матчах.

Да и в Петербурге форвард явно пришёлся ко двору. В 92 встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах он отметился 34 голами и отдал 12 результативных передач. К тому же Кокорин славится своей универсальностью, ведь он может сыграть не только на позиции центрфорварда, но и на обоих флангах атаки. Плюс Александр быстро наладил взаимопонимание на поле с Артёмом Дзюбой.

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С одной стороны, в «Зените» давно привыкли к отсутствию Кокорина, поскольку последний матч за команду он провёл почти два года назад, а до этого долгое время восстанавливался от тяжёлой травмы колена.

С другой — Семак неслучайно всячески давал понять, что россиянин ему необходим, когда того отправляли в аренду в «Сочи». С ним тренерский штаб петербуржцев получил бы возможность варьировать тактические схемы, а также ротировать состав в условиях напряжённого графика.

Теперь же «Зениту», если не будет сделано иных приобретений, в линии атаки придётся, как и в прошлом сезоне, рассчитывать лишь на Сердара Азмуна и Дзюбу. Данный дуэт провёл великолепный сезон. Нападающие, забив по 17 мячей, поделили первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

Однако в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как травмы или дисквалификации, «Зенит» столкнётся с проблемами, ведь заменить основных форвардов на данный момент может только Себастьян Дриусси, которого Семак чаще использует на фланге. К тому же нельзя забывать, что в августе Дзюбе исполнится 32 года. Вместе с тем с учётом матчей сборных России в августе — декабре на него выпадет серьёзная нагрузка. Во всех турнирах Артёму предстоит провести 34 игры.

Неравноценная замена ушедшим россиянам

Кокорин стал не единственным футболистом с российским паспортом, который летом не продлил контракт с «Зенитом». Помимо него клуб покинули Игорь Смольников с Олегом Шатовым. Оба в последнее время не являлись основными игроками команды. Защитник на правом фланге обороны проиграл конкуренцию Вячеславу Караваеву, а хавбек испытывал проблемы со здоровьем и чаще довольствовался выходами на замену.

Однако они являлись важными футболистами обоймы, обеспечивавшими петербуржцам достаточную глубину состава, которая стала одной из сильных сторон чемпиона. К тому же Шатов со Смольниковым обладали немалым опытом. Неслучайно «Зенит» рассчитывал сохранить Игоря, но тот решил вернуться в «Краснодар».

Также новое соглашение с «Зенитом» до сих пор не подписал славящийся своей универсальностью и цепкостью полузащитник Далер Кузяев. Его представители всячески пытаются трудоустроить игрока в Европе. Один из героев сборной России на домашнем чемпионате мира, как и Шатов, мучился с травмами, но летом принял участие почти во всех матчах и забил победный мяч «Спартаку» в полуфинале Кубка России.

Если команду покинет ещё и он, это значительно ослабит ростер петербуржцев, ведь найти столь разностороннего футболиста, способного сыграть на любой позиции в центре поля, очень сложно. В таком случае к новому сезону чемпион может подойти лишь с пятью центральными полузащитниками, двое из которых — молодые Леон Мусаев и Даниил Шамкин.

Вместо ушедших россиян команду пополнили вернувшиеся из аренды Данил Круговой, Денис Терентьев и Андрей Мостовой. Терентьев должен сыграть роль резервиста Караваева на правом фланге обороны, однако в Санкт-Петербурге он востребован никогда не был и даже выступал за «Зенит-2» в ФНЛ. Прошлый сезон Денис провёл в «Уфе».

Там же играл левый защитник Круговой. 22-летнему футболисту молодёжной сборной России на первых порах объективно тяжело будет не только составить конкуренцию Юрию Жиркову с Дугласом дос Сантосом, но и при необходимости достойно заменить их.

Сложно сказать, заиграет ли в «Зените» и левый вингер Мостовой. Дебютный сезон в РПЛ в составе «Сочи» Андрей провёл на добротном уровне, однако нет никаких гарантий, что он получит столько же игрового времени в Санкт-Петербурге и справится с грузом ответственности.

Так вместо опытных футболистов, чей уровень мастерства был хорошо известен тренерскому штабу и болельщикам, «Зенит» получил молодых игроков, чья адаптация может затянуться. Это наносит серьёзный удар по обойме команды в преддверии крайне тяжёлого сезона, в котором грамотная ротация сыграет огромную роль в достижении успеха.

При этом футболистам команды, выступающим за сборную России, с августа по декабрь предстоит провести 34 встречи. На протяжении данного отрезка они будут вынуждены практически всегда выходить на поле дважды в неделю без возможности получить передышку, а соответственно, не смогут избежать спадов.

Отсутствие денег на трансферы

Очевидно, что в данной ситуации команде не помешали бы новички, но далеко не факт, что «Зенит» сможет позволить себе много потратить на трансферном рынке. Так, близкий к команде комментатор Геннадий Орлов заявил, что у клуба «нет денег на приобретения».

«Из «Зенита» может уйти Дриусси, и он этого не скрывает. Говорит друзьям, что хочет уехать в США. Если Себастьяна продадут, заработают, то смогут кого-то взять. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Эмилиано Ригони», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Пока чемпион обошёлся лишь покупкой Деяна Ловрена за €12 млн (по данным Transfermarkt) у «Ливерпуля» на замену Браниславу Ивановичу. Новичок «Зенита» обладает серьёзным опытом и поиграл на самом высоком уровне, в частности став победителем Лиги чемпионов.

Однако приобретение хорвата вызывает вопросы. Во-первых, ему уже 31 год. Столько же исполнилось другому центральному защитнику команды, Ярославу Ракицкому. Очевидно, что такая связка будет испытывать сложности при противостоянии быстрым и техничным нападающим.

Во-вторых, Деян — футболист, сильно подверженный травмам. За шесть лет в «Ливерпуле» он из-за различных повреждений пропустил суммарно 45 игр во всех турнирах. В-третьих, после прихода Вирджила ван Дейка хорват проиграл конкуренцию за место в основе мерсисайдцев Жоэлю Матипу и в последние два сезона попадал в стартовый состав лишь в случае травм или дисквалификации одноклубников.

Мало того, существует риск, что «Зенит» останется лишь с тремя центральными защитниками с учётом 19-летнего Данилы Прохина. Йордан Осорио, которого «Зенит» взял в аренду у «Порту», в ближайшее время вернётся в Португалию. По информации СМИ, петербуржцы не намерены платить €7—8 млн за его трансфер.

Эмануэль Маммана из-за травмы пропустил семь месяцев и в июле вышел на поле впервые в 2020 году. Сообщается, что аргентинец с большой долей вероятности пополнит состав «Сочи» на временной основе.

В таком случае «Зенит» хотя бы решит проблему с лимитом на легионеров. Согласно новым правилам, клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон лишь восемь иностранцев. У петербуржцев их в настоящий момент девять.

Возможно, лишним игроком станет другой аргентинец, Ригони, которого уже отдавали в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». А в случае продажи одного или ряда легионеров чемпион может получить деньги на трансферы.

Пока же болельщикам остаётся лишь довольствоваться слухами. Так, в отечественных СМИ писали о возможном переезде в Санкт-Петербург Дениса Черышева, но тот якобы намерен остаться в «Валенсии».