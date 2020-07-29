Гендиректор «Зенита» признался, что расстроен отказом Смольникова от предложения клуба

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев признался, что его расстроил уход защитника Игоря Смольникова в «Краснодар».

«Я, честно говоря, расстроен, что наше предложение он не принял. Но, с другой стороны, если у него есть лучшее предложение, то хочется пожелать ему успехов в «Краснодаре». Он хочет играть, думаю, он готов к конкуренции. «Зенит» старался как мог, чтобы он продолжил карьеру в «Зените», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил у игрока такие качества, как самоотверженность и преданность футболу.

31-летний Смольников перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в 2013 году и выступал за сине-бело-голубых до конца сезона-2019/20, после чего покинул команду на правах свободного агента в связи со сроком окончания контракта. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее «Краснодар» официально объявил о возвращении Смольникова.