«Краснодар» официально объявил о возвращении Смольникова

Российский защитник Игорь Смольников подписал контракт с футбольным клубом «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение с игроком рассчитано на два года.

31-летний Смольников перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в 2013 году и выступал за сине-бело-голубых до конца сезона-2019/20, после чего покинул команду на правах свободного агента в связи со сроком окончания контракта. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее Смольников назвал нелёгким своё решение об уходе из «Зенита».