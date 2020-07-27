Смольников назвал нелёгким решение об уходе из «Зенита»

Защитник Игорь Смольников прокомментировал своё решение покинуть петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит». Спасибо «Зениту» за предложение продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб. Это решение далось мне нелегко, и тем не менее я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова. Это бесценно. Зная, что за моей спиной «Зенит», я ещё больше хочу играть и двигаться дальше», — приводит слова Смольникова его супруга Екатерина в Instagram.

31-летний Смольников перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в 2013 году. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Игрок покинул «Зенит» на правах свободного агента в связи со сроком окончания контракта. После стало известно, что он снова подписал соглашение с «Краснодаром».

Ранее агент Александр Маньяков объяснил причину перехода Смольникова в «Краснодар».