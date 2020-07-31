Орлов заявил, что на данный момент у «Зенита» нет денег на приобретения

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» будет приобретать игроков только в случае уходе нападающего и полузащитника команды Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони.
Орлов заявил, что на данный момент у «Зенита» нет денег на приобретения
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«Из «Зенита» может уйти Дриусси, и он этого не скрывает. Говорит друзьям, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 

В минувшем сезоне Дриусси провёл 33 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Ригони сыграл 14 встреч в составе сине-бело-голубых, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Магомед Оздоев может уйти из «Зенита» из-за недопонимания с руководством.

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