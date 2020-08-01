Кузяев ведёт переговоры с «Зенитом» и не исключает отъезда в Европу

Футбольный тренер Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, раскрыл планы своего сына по продолжению карьеры.

Контракт игрока с петербуржцами завершился 31 июля. Ранее сообщалось о переговорах представителя Кузяева с испанской «Валенсией».

«На данный момент мы ведём переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры. Больше ясности будет через неделю», — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.