Кузяев ведёт переговоры с «Зенитом» и не исключает отъезда в Европу

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Футбольный тренер Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, раскрыл планы своего сына по продолжению карьеры.
Кузяев ведёт переговоры с «Зенитом» и не исключает отъезда в Европу
  • © РИА Новости / ФК «Зенит»

Контракт игрока с петербуржцами завершился 31 июля. Ранее сообщалось о переговорах представителя Кузяева с испанской «Валенсией».

«На данный момент мы ведём переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры. Больше ясности будет через неделю», — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

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