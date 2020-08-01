Кузяев ведёт переговоры с «Зенитом» и не исключает отъезда в Европу
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Контракт игрока с петербуржцами завершился 31 июля. Ранее сообщалось о переговорах представителя Кузяева с испанской «Валенсией».
«На данный момент мы ведём переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры. Больше ясности будет через неделю», — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.
Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.