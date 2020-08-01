Кержаков обрадовался подписанию нового контракта с «Зенитом»

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
Кержаков обрадовался подписанию нового контракта с «Зенитом»
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Соглашение было пролонгировано по схеме «1 + 1». Таким образом, 33-летний спортсмен проведёт в «Зените» ещё как минимум один сезон.

«Я очень рад продлению контракта. Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать», — приводит слова Кержакова сайт сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о подписании нового соглашения с защитником Юрием Жирковым.

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