Кержаков обрадовался подписанию нового контракта с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

Соглашение было пролонгировано по схеме «1 + 1». Таким образом, 33-летний спортсмен проведёт в «Зените» ещё как минимум один сезон.

«Я очень рад продлению контракта. Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать», — приводит слова Кержакова сайт сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о подписании нового соглашения с защитником Юрием Жирковым.