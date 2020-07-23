«Поединок будет интересен далеко за пределами России»: что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов

Более низкий рост вкупе с борцовскими навыками станет преимуществом Магомеда Исмаилова в поединке с Александром Емельяненко. Так считает бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. Он предположил, что Исмаилов может одержать победу за счёт позиционной борьбы, но ему вряд ли удастся нокаутировать соперника. В свою очередь, президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает фаворитом Емельяненко. Боец Вячеслав Василевский отметил, что в подобных встречах спортивная составляющая отходит на второй план, а Сергей Харитонов назвал поединок несерьёзным.

До поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым — одного из самых ожидаемых событий в российских смешанных единоборствах — остаётся меньше суток. Бойцы заканчивают подготовку, а их коллеги, специалисты и эксперты делятся своими прогнозами относительно того, кто станет победителем турнира ACA 107.

Несмотря на разницу в росте, а также на то, что Исмаилову пришлось набрать 15 кг для выступления в непривычной для себя тяжёлой весовой категории, многие считают фаворитом именно его.

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«Думаю, что Мага побьёт Сашу. Нельзя сказать, что он маленький. Да, маленький по габаритам, но весит много. Исмаилов, мне кажется, волнуется больше, чем Емельяненко. Будет заряжен и поколошматит хорошенько соперника, особенно в начале, когда тот любит пропускать. Мага бьёт сильно, я на себе это испытал», — цитирует бойца ММА Вячеслава Василевского «Чемпионат».

Боец ACA Эдуард Вартанян также выразил уверенность в том, что главным козырем Исмаилова будет его настрой.

«Это будет жёсткая заруба, что очевидно. Кто говорит, что бой будет шуточным, вообще не разбирается в спорте. Победу одержит Исмаилов — за счёт мотивации, каких-то неожиданностей, чёткого плана и дисциплины», — отметил Вартанян.

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко предположил, что невысокий рост в сочетании с борцовскими навыками станет преимуществом Магомеда над более рослым соперником. В то же время из-за набранного веса ему будет тяжелее с функциональной точки зрения. Между тем дополнительными плюсами для Александра будут его отказ от вредных привычек и соблюдение режима. В целом Шлеменко считает, что у противников равные шансы на успех.

«Если Исмаилов победит, то такой исход нисколько не удивит. Уже были подобные прецеденты... Но у меня мало уверенности, что он сможет нокаутировать Александра. А вот выиграть позиционно, за счёт борьбы он вполне может. Если он выстроит тактику зарубаться с Александром, пытаться его переиграть, то ему будет тяжело. Магомеду нужна короткая ближняя дистанция, чтобы ударить, а на этой дистанции Саша может элементарно его увязать и повиснуть на нём за счёт своего веса», — приводит слова Шлеменко Sport24.

При этом президент российской промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что, напротив, не будет удивлён, если Исмаилов нокаутирует соперника. По его словам, оба бойца имеют равные шансы на победу, хотя небольшое преимущество всё же будет на стороне Емельяненко.

«Учитывая то, что Исмаилов левша, он сможет использовать правильно даже небольшие рычаги и небольшие габариты рук. Емельяненко, как известно, не очень хорошо защищается. Думаю, Мага сможет, на боксёрском языке, зацепить Сашу. Но хватит ли этого для победы — большой вопрос... Но я бы не стал недооценивать Магомеда и его умение подраться в стойке. Борьба борьбой, но в стойке он может использовать слабую сторону Саши», — сделал прогноз Гаджиев.

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В свою очередь, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков сравнил предстоящую встречу с боем Емельяненко и Михаила Кокляева, который состоялся в ноябре прошлого года и проходил по правилам бокса. Тогда боец ММА предсказуемо нокаутировал представителя силовых видов спорта в первом же раунде.

«Там никакой конкуренции не ожидалось, а тут два хороших спортсмена, пусть и из разных весовых категорий. Будет интересно посмотреть. Я не думаю, что всё так однозначно. Исмаилов может тактически грамотно подойти к бою и переводить Емельяненко в партер, он отлично борется и контролирует, а у Саши это слабая сторона, невзирая на то что он позиционирует себя как борец. С другой стороны, к Александру нужно суметь подойти. Он очень хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию, у него сильные и хлёсткие удары», — объяснил Минаков.

Некоторые эксперты порассуждали и о значимости предстоящего боя. Так, Василевский выразил уверенность, что поединок интересен прежде всего из-за двух харизматичных соперников, активно привлекающих к себе внимание в социальных сетях. Спортивная составляющая же отходит на второй план. А по мнению Шлеменко, «такое событие будет интересно и далеко за пределами России».

Между тем Минаков подчеркнул, что подобные встречи стоит проводить, если они привлекают внимание публики.

«Опять скажу о бое Емельяненко с Кокляевым. Я пошёл на него не потому, что мне был важен результат — он был очевиден, а чтобы посмотреть, сможет ли Михаил что-то сделать и насколько живой интерес к этому поединку. Как ни странно, он был так велик, что ни одна схватка с участием Фёдора Емельяненко не собрала столько зрителей, сколько было в тот вечер на «Динамо». Если есть интерес и запрос на подобные встречи, почему нет», — заключил Минаков.

Противоположной позиции придерживается боец ММА Сергей Харитонов. Он назвал поединок несерьёзным и заявил, что не будет следить за его ходом.

«Фаворит боя? Я же не знаю, в каком состоянии находится Магомед. Не слежу за этим. Мне этот бой неинтересно смотреть. Посмотрю потом в записи. Я больше люблю наблюдать за серьёзными противостояниями. Не удивлюсь, если Магомед выиграет. Что тут удивительного?» — заявил Харитонов.