Емельяненко: Исмаилова хватит на один раунд

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
Емельяненко: Исмаилова хватит на один раунд
  • РИА Новости

«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи.

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