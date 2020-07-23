Емельяненко: Исмаилова хватит на один раунд

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи.