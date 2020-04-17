«Лиги возобновят сезон без болельщиков»: что известно о возможности проведения спортивных соревнований в США и Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые матчи после возобновления спортивных соревнований будут проходить без зрителей. При этом руководство североамериканских профессиональных лиг пока не знает, когда продолжатся чемпионаты. Тем временем в Италии футбольные команды рассчитывают с начала мая приступить к тренировкам, а в Германии в это время уже может стартовать Бундеслига. В Белоруссии, где футбольный чемпионат не останавливался, пока не видят необходимости прерывать его из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Президент США Дональд Трамп рассказал, как будет возрождаться профессиональный спорт, когда пандемия коронавирусной инфекции сойдёт на нет. Он заявил, что первое время матчи североамериканских лиг будут проходить без зрителей, что положительно скажется на телевизионных просмотрах. Со временем болельщики смогут вернуться на стадионы.

«Многие лиги возобновят сезон сначала без болельщиков, то есть будут работать на телеэфир, как в старые добрые времена. Поработают в таком режиме, а потом на трибуны начнут возвращаться люди. Может быть, введут рассадку через два места. Когда ситуация с вирусом сойдёт на нет, наши арены заполнятся, и мы снова будем наслаждаться спортивными мероприятиями в их изначально задуманном формате. Так что да, на определённом этапе вирус уйдёт — и мы вернёмся к нормальной жизни», — цитирует Трампа The Score.

Ранее глава государства жаловался на то, что скучает по спортивным соревнованиям, отменённым из-за пандемии. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции 14 апреля.

«Спортивные мероприятия нужно возобновить. Я устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Впрочем, у меня не так много времени на просмотр. Возможно, я отвлекаюсь на один удар битой, после чего возвращаюсь к работе», — сказал Трамп.

Несмотря на желание президента США поскорее возобновить спортивные соревнования, ни одна из лиг пока официально не сообщала о конкретных сроках. Комиссионер НХЛ Гэри Беттман предполагает, что несостоявшиеся матчи регулярного чемпионата пройдут в лучшем случае летом.

«Мы стремимся действовать с максимально возможной гибкостью. Когда с точки зрения здравоохранения будет допустимо собрать игроков, позволить командам воссоединиться и приступить к работе, мы так и сделаем с оглядкой на целесообразность. Считаем, что к определению сроков мы можем подойти достаточно гибко, и, как я могу предположить уже сейчас, у нас будут игры летом. Для нас это, безусловно, осуществимо», — цитирует Беттмана Fox.

На то, что сезон в НБА возобновится в июне, надеется и владелец баскетбольной команды «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан. При этом он тоже пока не смог назвать точные даты.

«Если всё и правда сложится в нашу пользу, то я не исключаю, что лиге удастся провести матчи в начале июня. Это я говорю, опираясь на собственные надежды, а не на какую-то научную базу. Думаю, мы вернёмся. Не могу сказать когда именно — это зависит от учёных и врачей. Судя по тому, что мне известно из научных источников и всего прочитанного, у нас наметился ряд перспективных решений, некоторые из которых всё-таки способны сработать, после чего мы сможем приступить к планированию своего возвращения», — рассказал Кьюбан NBC.

По информации журналиста ESPN Брайана Уиндхорста, сезон в НБА начнётся не раньше, чем через 25 дней после того, как власти США снимут ограничительные меры. 11 дней понадобится на самостоятельную подготовку игроков, и ещё две недели займут тренировочные лагеря команд.

Главным спортивным событием в США, которое пока не отменено, остаётся теннисный турнир US Open. Он должен начаться 24 августа, однако исполнительный директор Федерации тенниса США Майк Доус подтвердил, что окончательное решение будет принято в июне. При этом он не хочет, чтобы турнир проходил без зрителей.

«Мы не исключаем никаких вариантов, в том числе матчей без зрителей. Но, говоря откровенно, это очень маловероятно. Это совсем не соответствует духу игры в теннис. Кроме того, речь идёт о здоровье и благополучии не только зрителей, но и игроков, и персонала, который помогает проводить турнир. Пока медицинские эксперты не предложат решение, которое будет по-настоящему надёжным и безопасным, мы не будем рассматривать такой вариант. Если они скажут, что есть абсолютно безопасный способ провести турнир, но придётся обойтись без болельщиков, то мы можем пересмотреть свою точку зрения и обсудить такую возможность. Пока слишком рано спекулировать на эту тему», — заявил Доус на пресс-конференции.

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В Европе пока тоже нет определённости по поводу возобновления ведущих футбольных чемпионатов. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что страна планирует взять пример с Германии и с 4 мая разрешить командам возобновить тренировки, однако пока не может говорить об этом с полной уверенностью.

«Следующие несколько недель будут основополагающими для понимания развития ситуации в сфере здравоохранения и того, сможем ли мы (и если да, то как и когда) возобновить спортивные мероприятия на всех уровнях. Надеемся подтвердить, что 4 мая станет датой, когда можно будет вернуться к тренировкам. Надеюсь, этот срок станет окончательным, даже если будут разрешены только закрытые тренировки. Сейчас нашей единственной заботой должны быть здоровье и безопасность всего населения», — цитирует Спадафору Football Italia.

Клубы Бундеслиги уже несколько дней имеют возможность проводить командные тренировки, но при этом и в них не знают, когда возобновится чемпионат Германии. 8 апреля генеральный директор лиги Кристиан Зайферт допускал возможность провести оставшиеся девять туров в начале мая. Это решение может быть утверждено 23 апреля, когда состоится собрание клубов Бундеслиги.

Судьба Примеры тоже пока неизвестна. Однако в Королевской федерации футбола Испании приняли решение, что в случае досрочного завершения сезона участники еврокубков будут определены по текущему положению команд в турнирной таблице. Косвенно это может подтверждать намерение футбольных чиновников отказаться от оставшихся 11 туров. Однако по утверждению AS, они готовы ждать разрешения властей вплоть до сентября.

На данный момент футбольные чемпионаты продолжаются только в четырёх странах. Это Белоруссия, Тайвань, Никарагуа и Таджикистан. Последней от идеи проводить матчи в разгар пандемии коронавирусной инфекции отказалась Бурунди, где зарегистрированы пять больных, один из которых скончался. Теперь в Африке не осталось ни одного действующего футбольного соревнования. При этом в скором времени возобновится чемпионат Туркменистана, прерванный 24 марта. Уже 19 апреля четвёртый тур откроется встречей «Алтын-Асыра» и «Копетдага».

В Белоруссии не всем кажется уместным проведение футбольного чемпионата в сложившихся обстоятельствах. Несколько последних матчей прошли без зрителей, которые бойкотировали игры в знак протеста против позиции властей. Действия фанатов поддержал в частности главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко. По его мнению, необходимо обсуждать целесообразность дальнейшего проведения матчей.

«Большой минус, когда нет болельщиков. Не та атмосфера, не те ощущения. Очень трудно бывает футболистов мотивировать. Спорт без эмоций — это очень сложно. Три-четыре тура назад, когда ещё болельщик ходил на стадион, я был сторонником того, чтобы продолжить чемпионат. Но в последнее время по внутренней обстановке в стране ощущаю, и ребята внутри команды говорят… Я считаю, что здесь уже нужно смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

При этом министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук уверен, что принятых мер достаточно, чтобы не допустить распространения коронавируса и при этом проводить в стране крупные соревнования.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то создаётся впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Чётко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации. Если ситуация будет ухудшаться (а на сегодня предпосылок нет), то будут более жёсткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу», — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5».