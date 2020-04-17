Трамп заявил, что в США после возобновления сезона спортивные мероприятия будут проходить без зрителей
- Reuters
«Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться», — цитирует Трампа The Score.
Он также предположил, что сначала, вероятно, придётся сажать зрителей через два сиденья, но затем стадионы будут снова заполняться полностью.
«Мы вернём спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определённый момент мы вернёмся к норме», — добавил Трамп.
Из-за пандемии коронавируса спортивные мероприятия во многих странах, в том числе в США, были отменены или отложены.
Ранее сообщалось, что в Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.