Трамп заявил, что в США после возобновления сезона спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах страны мероприятия будут проходить без зрителей.
Трамп заявил, что в США после возобновления сезона спортивные мероприятия будут проходить без зрителей
  • Reuters

«Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться», — цитирует Трампа The Score.

Он также предположил, что сначала, вероятно, придётся сажать зрителей через два сиденья, но затем стадионы будут снова заполняться полностью.

«Мы вернём спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определённый момент мы вернёмся к норме», — добавил Трамп.

Из-за пандемии коронавируса спортивные мероприятия во многих странах, в том числе в США, были отменены или отложены.

Ранее сообщалось, что в Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.

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