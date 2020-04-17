Трамп заявил, что в США после возобновления сезона спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

Президент США Дональд Трамп заявил, что после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах страны мероприятия будут проходить без зрителей.

«Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться», — цитирует Трампа The Score.

Он также предположил, что сначала, вероятно, придётся сажать зрителей через два сиденья, но затем стадионы будут снова заполняться полностью.

«Мы вернём спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определённый момент мы вернёмся к норме», — добавил Трамп.

Из-за пандемии коронавируса спортивные мероприятия во многих странах, в том числе в США, были отменены или отложены.

Ранее сообщалось, что в Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.