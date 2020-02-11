Победа над ЦСКА, конкуренция Сутормина с Малкомом и переподписание Дзюбы: как проводит межсезонье футбольный «Зенит»

Петербургский «Зенит» отказался от участия в Кубке Париматч Премьер и готовится к весенней части чемпионата России по собственной программе. В одном из товарищеских матчей команда одержала волевую победу над московским ЦСКА (3:2). При этом главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак признался, что из-за лимита на легионеров ему придётся ставить более слабый состав на будущие игры, а нападающий Артём Дзюба рассказал о продлении контракта с клубом.

Отказ от участия в Кубке Париматч Премьер и победа над ЦСКА

Клубы РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона, но на фоне других чуть меньше заметен петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые снова пропустили один из главных турниров межсезонья — Кубок Париматч Премьер, завершившийся в воскресенье в Катаре.

На этот факт обратил внимание, в частности, известный в недалёком прошлом футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин. Он припомнил команде из Санкт-Петербурга недавнюю эпопею с несложившейся арендой Александра Кокорина. Напомним, нападающий отказался уходить в аренду в «Сочи», в результате чего был переведён в «Зенит-2».

«У «Зенита», конечно, свои особенности, потому что команда рассчитывала сыграть в еврокубках. Вот если бы сейчас «Зенит» приехал в Катар на фоне всей волны, я бы сказал, этого Кокоринавируса, конечно, это придало бы турниру прекрасный и увлекательный нюанс», — отметил Уткин в шоу на своём YouTube-канале.

Очевидно, что обеспечивший себе за 19 туров десятиочковый гандикап от ближайших преследователей «Зенит» решил готовиться к весенней части сезона по собственному плану. Тем не менее главный тренер команды Сергей Семак в очередной раз подчеркнул, что говорить о золотых медалях преждевременно, и напомнил о тех случаях, когда даже топ-команда по ходу турнира умудрялась лишаться внушительного очкового преимущества.

«Ничего ещё не решено, даже «Барселона» за восемь туров теряла 11 очков, хоть и становилась в итоге чемпионом. Это психология, мы не должны смотреть на отрыв. После 15 туров никто не говорил, как «Зенит» лидирует, что он чемпион — все команды тогда шли очень ровно, любой тур менял всё в первой пятёрке. Нам удались последние несколько матчей, когда мы встречались с принципиальными соперниками. Мы не потеряли очки, а конкуренты — наоборот. Вот и появился некий запас прочности, который позволяет нам спокойно готовиться к возобновлению сезона», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

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На сегодняшний день в шести товарищеских матчах, которые «Зенит» провёл на сборах, команда потерпела пока лишь одно поражение — от «Ред Булла» из Зальцбурга (3:6). Было и несколько крупных побед над скромными соперниками: катарским «Аль-Увайнахом» (10:0), люксембургским «Дюделанжем» (4:0) и грузинским «Сабуртало» (4:0).

Но наиболее интересной стала, конечно, встреча с московским ЦСКА. Команды почти одновременно приехали на сбор в Испанию и 9 февраля провели контрольный матч. При этом интерес к игре был настолько высок, что руководство местной арены даже сделало вход на неё платным: стоимость билетов составляла от 10 до €15.

И зрителям действительно было на что посмотреть: уступавшие после первого тайма со счётом 0:2 сине-бело-голубые сумели не только отыграться во второй половине встречи благодаря дублю Артёма Дзюбы, но и вырвать победу после точного удара Сердара Азмуна.

Завершили свою работу в Испании петербуржцы ещё одной победой — над командой «Ленинградец» (3:1). На этот раз дублем отметился Эмилиано Ригони, ещё один мяч забил полузащитник Илья Воробьёв.

Заключительный тренировочный сбор команда проведёт в Турции. Там у «Зенита» запланированы контрольные встречи с владикавказской «Аланией», казахстанским «Кайратом» и двумя клубами из Минска — «Ислочь» и «Динамо».

Жалобы Семака на лимит и продление контракта с Дзюбой

Несмотря на то что «Зенит» может похвастаться одним из сильнейших составов в чемпионате России, наставник команды на сборах посетовал на то, что во второй части сезона он будет вынужден выпускать на поле более слабый состав из-за лимита на легионеров. В частности, он пожаловался на низкую конкуренцию среди центральных защитников, где с иностранцами сейчас может соперничать разве что 18-летний Данила Прохин. Однако, как отметил специалист в интервью «Чемпионату», качественных защитников с паспортом РФ сейчас вообще очень мало, это «проблема всего российского футбола».

Гораздо больше возможностей для манёвра у тренера «Зенита» в линии атаки. Так, по мнению экспертов, хорошую форму на сборах набрал Алексей Сутормин, отдавший в матче с ЦСКА две голевые передачи, поэтому сейчас он способен побороться за место в составе с бразильцем Малкомом. Тот, в свою очередь, сыграл с армейцами один полный тайм, но нападающий пока ещё продолжает набирать кондиции: он несколько месяцев оставался без игровой практики, восстанавливаясь после травмы бедра.

Между тем Сергей Семак остался доволен выступлением легионера. По его словам, благодаря своим нестандартным действиям бразилец привносил в игру остроту.

«Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперёд. Надеюсь, на следующих сборах он сможет сыграть 70—90 минут, будет прибавлять», — подчеркнул наставник.

Ещё одним важным вопросом последних дней стал новый контракт Семака. Однако тренер признался, что пока не обсуждал детали с руководством клуба, сославшись на то, что на передний план сейчас вышли иные проблемы.

«Много работы, связанной с подготовкой к сезону, немало сил ушло на ситуацию, связанную с Александром Кокориным, так что конкретики по моему соглашению ещё не было. Что касается меня лично, считаю, нет смысла подписывать соглашение на один год, потому что в таком случае у тебя нет возможности планировать. Два года — это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать», — отметил тренер.

В то же время стало известно о продлении клубом контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. По мнению Семака, форвард заслужил это «на сто процентов». Как пообещал тренер, сложностей с переподписанием лидера быть не должно, а сам футболист заявил, что уже обо всём договорился с руководством.

«Как-то полилась грязь, что я начал о чём-то Алексея Борисовича (Миллера. — RT) просить, но я не настолько влиятельный парень. Мне это, конечно, льстит, но нет. Мы беседовали с ним после матча с «Краснодаром», друг друга поняли. Раз не получается никуда уехать... Китай — нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля — Россия. Значит, я должен остаться. Здесь есть ещё много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть Кубок, подготовиться в сборной», — рассказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».