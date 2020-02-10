Семак признался, что ещё не обсуждал с «Зенитом» продление своего контракта

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, на какой стадии находятся переговоры о его новом контракте с клубом.

«Я слышал, что председатель совета директоров «Зенита» говорил о продлении моего контракта. Но мы ещё не обсуждали его. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону. В дальнейшем мы, думаю, всё обсудим. По крайней мере, никакой конкретики относительно моего трудового соглашения ещё не было. На мой взгляд, два года — абсолютно нормальное время для тренера, чтобы что-то успеть и показать руководству», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Семак стал главным тренером «Зенита» в конце мая 2018 года, в первый же сезон работы выиграв чемпионат России.

Ранее Семак заявлял о высокой трансферной стоимости российских футболистов.