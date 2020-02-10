Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.
Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов
  • globallookpress.com

«Рынок подогревается, цены на российский рынок невероятные. Это последствие лимита и тех условий, которые у нас сейчас есть. В связи с лимитом в заявке должны присутствовать 17 российских футболистов. Многие из них будут молодыми, будут лишь тренироваться. Может, самые талантливые и получат какое-то игровое время, а остальные будут находиться в тренировочной обойме и по возможности выступать за «Зенит-2», занимаясь с основной командой. Других вариантов пока не вижу», — заявил Семак в эфире канала «Россия 24».

Новый лимит на легионеров в чемпионате России вступает в силу с сезона-2020/21, клубы смогут включать в заявку не более восьми иностранцев.

Ранее Семак заявил, что из-за лимита «Зенит» будет вынужден играть более слабым составом.

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