Семак заявил, что из-за лимита «Зенит» будет вынужден играть более слабым составом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на нехватку высококлассных российских футболистов.
Семак заявил, что из-за лимита «Зенит» будет вынужден играть более слабым составом
  • РИА Новости

«У нас есть пара позиций, на которых существует конкуренция как для легионеров, так и для русских игроков. То, что защитников с российским паспортом нет, — проблема всего российского футбола. Из-за лимита на легионеров «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать на поле более слабый состав», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит», имея 45 очков в 19 турах, является лидером турнирной таблицы РПЛ. 

Ранее ФК «Тамбов» объявил о переходе украинского футболиста Каплиенко.

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