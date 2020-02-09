Семак заявил, что из-за лимита «Зенит» будет вынужден играть более слабым составом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на нехватку высококлассных российских футболистов.

«У нас есть пара позиций, на которых существует конкуренция как для легионеров, так и для русских игроков. То, что защитников с российским паспортом нет, — проблема всего российского футбола. Из-за лимита на легионеров «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать на поле более слабый состав», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит», имея 45 очков в 19 турах, является лидером турнирной таблицы РПЛ.

Ранее ФК «Тамбов» объявил о переходе украинского футболиста Каплиенко.