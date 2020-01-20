Шутки Слуцкого, признание отца Нурмагомедова и слухи о романе Смолова: околоспортивные события прошедшей недели

Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал о победе над раком. Борис Ельцин — младший опроверг грядущую свадьбу своей сводной сестры Марии Юмашевой с нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым. Отец Хабиба Нурмагомедова удивил своим признанием о московском «Спартаке». Биатлонистке Кристине Резцовой помогли закрыть мишени на стрельбище. Игроки «Манчестер Сити» отдохнули в бассейне с моделями, а соскучившийся по России наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отчаянно шутил и на тренировках, и в виртуальном пространстве. RT рассказывает о главных околоспортивных событиях прошедшей недели.

Слуцкий веселит народ после возвращения в Россию

Казанский «Рубин» в январе неожиданно оказался в центре всеобщего внимания. В немалой степени всплеск интереса к середняку РПЛ связан с фигурой нового главного тренера. Совсем недавно двукратных чемпионов России возглавил Леонид Слуцкий, не работавший на родине несколько лет. Неудивительно, что по нему успели порядком соскучиться.

В Англии и Нидерландах Слуцкий набрался европейской непосредственности, и на тренировках «Рубина» он не стесняется подкалывать своих футболистов. Свидетелями одного из таких весёлых занятий на днях могли стать все желающие. Казанский клуб выложил запись тренировки на YouTube и явно не прогадал. Болельщики оценили момент, когда Слуцкий сравнил Кирилла Косарева с роботом Вертером из фильма «Гостья из будущего». На свою беду, молодой игрок не смог правильно идентифицировать вымышленного героя и нарвался на «гнев» наставника.

«Блин, всё, новое поколение. Что ж вы за люди-то такие? О чём с вами разговаривать?» — бушевал Слуцкий.

Не меньше позитива вызвала пикировка тренера с Артёмом Дзюбой и Александром Кокориным. Те пришли в ленту комментариев Instagram, где Слуцкий выложил пост с портретами известных футболистов и их «двойников». В частности, Косарева он сравнил с Дмитрием Тарасовым, а Кокорина — с ещё одним рубиновцем Игорем Коноваловым.

«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки», — прокомментировал публикацию Дзюба. Слуцкий за словом в карман не полез: «Артём, те таблетки, которые тебе не помогли, уже закончились».

В свою очередь, Кокорин поинтересовался у Тарасова, насколько ему скучно в расположении «Рубина». И снова тренер не заставил себя ждать.

«Саня, ну у нас не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время», — написал он, намекнув на недавнее тюремное заключение спортсмена.

Отец Хабиба признался в любви к «Спартаку»

Instagram активно используют и другие российские тренеры. Наставник «Ростова» Валерий Карпин охотно делится событиями из своей личной жизни, а заодно троллит бывшего футболиста, а сейчас популярного блогера Евгения Савина.

Давно протоптали дорожку в соцсети представители ММА. Так, успешный специалист и по совместительству отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап на днях признался в любви к московскому «Спартаку». Поводом к откровению послужил сюжет Первого канала, в котором лидеры красно-белых Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев позировали в белых папахах. Такой головной убор, как известно, является коронным атрибутом Хабиба.

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо, ребята!» — отметил Нурмагомедов-старший.

О его симпатиях к «Спартаку» было известно и раньше. Однако прямое заявление отца Хабиба наделало много шума. Ряд пользователей даже возмутились этим фактом. По их мнению, болеть за московскую команду уроженцу Дагестана «не патриотично». Нашлись и такие, кто раскритиковал Абдулманапа за «предательство» «Анжи». Сам Нурмагомедов-старший ранее признавался, что махачкалинский клуб интересен ему только тогда, когда в его рядах выступают собственные воспитанники.

Тарханов рассказал о победе над раком

Всегда любил заниматься с талантливой молодёжью представитель старой школы российских тренеров Александр Тарханов. Он не сидит в социальных сетях, но восхитил общественность гораздо более важным поводом. 65-летний Тарханов смог победить рак.

О своей борьбе с недугом специалист без утайки рассказал в открытом письме. Оказалось, рак у него обнаружили почти случайно. Чуть более 13 лет назад Тарханову настойчиво рекомендовали проверить щитовидную железу. Он нехотя отправился на приём к доктору.

Когда результаты медицинского исследования были готовы, тренер парился с друзьями в бане. Об онкологическом заболевании ему сообщили по телефону. На такое известие Тарханов отреагировал весьма оригинально: ушёл в парилку и затем выпил пива. А через неделю лёг под нож хирурга.

«Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже всё, четвёртая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались всё-таки не гормональными», — рассказал Тарханов.

Для полного исцеления потребовались ещё операции. По признанию тренера, депрессии его не мучили. После лечения он восстанавливался на побережье Балтийского моря, где дышал йодом. И вскоре вернулся к работе. Теперь Тарханов обследуется каждый год. Сдаёт анализы, маркеры, проверяет шею и прочие органы. Обязательным условием его жизни стал регулярный приём таблеток. Тарханов советует воспринимать болезнь спокойнее и ни в коем случае не паниковать. На его взгляд, сойти с ума куда проще не от болезни, а из-за психологического состояния.

Борис Ельцин — младший отрицает возможную свадьбу сестры со Смоловым

Пока одни лечатся, другие женятся. Семейный статус готовится сменить звёздный форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов. Он, кстати, во многом обязан взлётом своей карьеры именно Тарханову. До их совместной работы Смолова много критиковали за низкую результативность. А Тарханов сумел раскрыть лучшие качества подававшего тогда надежды игрока. Под его руководством в «Урале» Смолов начал много играть и забивать.

Когда-то кризис в игре футболиста списывали на роман с Викторией Лопырёвой. Пара давно рассталась, а недавно СМИ ошарашили общественность известием об отношениях Смолова с внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Младшая дочь Татьяны Юмашевой родилась уже после того, как её знаменитый дедушка ушёл в отставку.

Если верить западной прессе, Мария Юмашева почти всю жизнь провела за границей и имеет австрийское гражданство. Она выучила иностранные языки, увлекалась танцами, балетом, посещала театральный кружок и занималась конным спортом. Разница в возрасте между молодыми людьми составляет 12 лет, что не мешает влюблённым весело проводить время вместе. Во время зимней паузы в чемпионате Смолов пригласил Юмашеву отдохнуть на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Девушка с радостью согласилась.

По слухам, они вместе уже не менее года. Пара якобы ждёт наступления совершеннолетия Марии, чтобы официально вступить в брак. Пока же сводный брат потенциальной невесты, Борис Ельцин — младший, категорически отрицает подготовку молодых к свадьбе.

Игбуна подставил приятель

Совпадение или нет, но в текущем сезоне у Смолова вновь сбился прицел. В 14 матчах РПЛ он забил всего три мяча. Менее раскрученный форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун имеет в активе четыре гола. А на минувшей неделе он невольно угодил в комичную ситуацию. Для начала по интернету распространилась информация о том, что нигерийского легионера экстренно госпитализировали в Москве. Чуть позже он опроверг данную информацию. С учебно-тренировочного сбора бело-голубых в Турции Игбун прислал видеоподтверждение того, что он хорошо себя чувствует и вообще не находится в столице.

Как выяснилось, по страховке футболиста в одной из столичных клиник пытался получить медицинскую помощь его приятель Олучи. Этот человек несколько месяцев жил в квартире нападающего, помогая ему с домашними делами. Как ни странно, врачи не заметили подвоха. В приёмном отделении лже-Игбун быстро обрёл популярность и охотно фотографировался с другими пациентами. Когда же подлог обнаружился, перед спортсменом замаячила перспектива лишения страховки. Говорят, после случившегося он выгнал Олучи из дома и попытался замять скандал. В своё оправдание незадачливый приятель пояснил: он вовсе не хотел подставить Игбуна, но очень боялся не получить необходимое ему лечение.

⚡Сильвестр "Слай" Игбун удивлён мешаниной нелепых слухов вокруг него и передаёт всем привет с #ВТБтренировочныйсборpic.twitter.com/fKkj2kMeGS — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 16, 2020

Сола стреляла по мишеням Резцовой

Подарок совсем иного рода преподнесла российской биатлонистке Кристине Резцовой её коллега из белорусской сборной Анна Сола во время женской эстафеты в Рупольдинге. Во время стрельбы из положения стоя она принялась палить по мишеням россиянки. Та приняла «помощь» как должное, расстреляла оставшиеся патроны и отправилась на лыжню. Тем самым Резцова грубо нарушила правила соревнований. В этой ситуации она должна была предупредить судей об инциденте поднятой рукой и добиться открытия мишени для двух оставшихся выстрелов.

«Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны, я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала, ко мне никаких претензий быть не может. Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка лагает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвёртая. Я закрыла третью и потом просто сделала два выстрела в установку. Я знала, что нельзя стрелять в воздух. В голове просто в секунду: надо по установке выстрелить. Надо попасть именно в неё, иначе это будет как осечка, как будто нет выстрела», — объяснила Резцова в эфире «Матч ТВ».

А вот как объяснила случившееся Сола: «Пока сообразила, что делаю что-то не то, успела трижды выстрелить по чужой мишени. Дважды попала, один раз промазала. Затем переключилась на свою установку. Обойму достреляла точно, два дополнительных патрона использовала по делу, а вот последним промазала — отсюда и штрафной круг».

Как бы то ни было, и без казуса на стрельбе обе команды едва ли поднялись бы намного выше своих итоговых мест. Россия финишировала в эстафете 11-й, Белоруссия — 12-й.

Неделя моделей

Футболистам «Манчестер Сити» в качестве презента досталась вечеринка с Instagram-моделями из Италии в фешенебельном спа-отеле. Как утверждал британский таблоид The Sun, развлекательное мероприятие действующих чемпионов Англии по футболу состоялось после победы над «Астон Виллой» в матче АПЛ. Издание опубликовало фото девушек: некоторые из них в одном бикини позировали в бассейне. Однако самих спортсменов на обнародованных снимках нет, поэтому сказать однозначно, провели ли они время с итальянками, невозможно.

«Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Думаю, жёны и девушки футболистов удивятся, когда узнают, что этих женщин пригласили, а их нет», — заявил изданию на правах анонимности источник в «Манчестер Сити», знакомый с ситуацией.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола вроде бы дал разрешение на организацию мероприятия. Однако о присутствии на вечеринке моделей он мог и не знать.

Почти одновременно мир узнал о любовных отношениях бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен» с 21-летней Instagram-моделью из России Катериной Сафаровой. Скорее всего, их роман уже стал историей. Но резонанс в интернете получился нешуточный. Известно, что Неймар комментировал совместные фотографии пары, которые Сафарова выкладывала в общий доступ.

«На людях они притворялись просто друзьями, но все знали, что они крутят интрижку. Она даже была на его дне рождения в Париже», — пояснил аноним, знакомый с ситуацией.

Ещё одну российскую модель, Луизу Кремлёву, арестовали в Испании за дачу ложных показаний. В 2017 году девушка обвинила в изнасиловании Тео Эрнандеса, который в ту пору выступал за мадридский «Атлетико», а сейчас защищает цвета «Милана». Суд не нашёл доказательств совершения футболистом преступления и постановил взять россиянку под стражу.

Браво покушался на Ковачевича

В том же направлении вновь может отправиться бывший игрок мадридского «Реала» Рауль Браво. Некоторое время назад его арестовывали в Испании по обвинению в организации договорных матчей, но он был выпущен под залог в €100 тыс. Теперь за Браво охотятся греческие полицейские. Экс-футболиста считают заказчиком покушения на другого именитого ветерана — Дарко Ковачевича. Более десяти лет назад они пересекались в «Олимпиакосе». Следствие не исключает, что Ковачевич мог знать о тёмных делишках своего бывшего одноклубника.

Большой резонанс вызвало вооружённое нападение на серба в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в него и скрылся, после чего Ковачевича доставили в госпиталь с повреждением колена. Слухи о ЧП ходили противоречивые. Так и осталось неясным, получил ли спортсмен огнестрельное ранение или травмировался при падении.

«Я увидел, как кто-то вышел из машины с пистолетом и направился ко мне. В этот момент я инстинктивно бросился вправо и упал на землю. Он выстрелил в меня, а затем запрыгнул в машину и уехал» — такую версию событий Ковачевич представил AS.