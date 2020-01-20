Шутки Слуцкого, признание отца Нурмагомедова и слухи о романе Смолова: околоспортивные события прошедшей недели

Короткая ссылка
Дмитрий Денисов
Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал о победе над раком. Борис Ельцин — младший опроверг грядущую свадьбу своей сводной сестры Марии Юмашевой с нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым. Отец Хабиба Нурмагомедова удивил своим признанием о московском «Спартаке». Биатлонистке Кристине Резцовой помогли закрыть мишени на стрельбище. Игроки «Манчестер Сити» отдохнули в бассейне с моделями, а соскучившийся по России наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отчаянно шутил и на тренировках, и в виртуальном пространстве. RT рассказывает о главных околоспортивных событиях прошедшей недели.
Шутки Слуцкого, признание отца Нурмагомедова и слухи о романе Смолова: околоспортивные события прошедшей недели
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Слуцкий веселит народ после возвращения в Россию

Казанский «Рубин» в январе неожиданно оказался в центре всеобщего внимания. В немалой степени всплеск интереса к середняку РПЛ связан с фигурой нового главного тренера. Совсем недавно двукратных чемпионов России возглавил Леонид Слуцкий, не работавший на родине несколько лет. Неудивительно, что по нему успели порядком соскучиться.

В Англии и Нидерландах Слуцкий набрался европейской непосредственности, и на тренировках «Рубина» он не стесняется подкалывать своих футболистов. Свидетелями одного из таких весёлых занятий на днях могли стать все желающие. Казанский клуб выложил запись тренировки на YouTube и явно не прогадал. Болельщики оценили момент, когда Слуцкий сравнил Кирилла Косарева с роботом Вертером из фильма «Гостья из будущего». На свою беду, молодой игрок не смог правильно идентифицировать вымышленного героя и нарвался на «гнев» наставника.

«Блин, всё, новое поколение. Что ж вы за люди-то такие? О чём с вами разговаривать?» — бушевал Слуцкий.

Не меньше позитива вызвала пикировка тренера с Артёмом Дзюбой и Александром Кокориным. Те пришли в ленту комментариев Instagram, где Слуцкий выложил пост с портретами известных футболистов и их «двойников». В частности, Косарева он сравнил с Дмитрием Тарасовым, а Кокорина — с ещё одним рубиновцем Игорем Коноваловым.

«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки», — прокомментировал публикацию Дзюба. Слуцкий за словом в карман не полез: «Артём, те таблетки, которые тебе не помогли, уже закончились».

В свою очередь, Кокорин поинтересовался у Тарасова, насколько ему скучно в расположении «Рубина». И снова тренер не заставил себя ждать.

«Саня, ну у нас не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время», — написал он, намекнув на недавнее тюремное заключение спортсмена.

Отец Хабиба признался в любви к «Спартаку»

Instagram активно используют и другие российские тренеры. Наставник «Ростова» Валерий Карпин охотно делится событиями из своей личной жизни, а заодно троллит бывшего футболиста, а сейчас популярного блогера Евгения Савина.

Давно протоптали дорожку в соцсети представители ММА. Так, успешный специалист и по совместительству отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап на днях признался в любви к московскому «Спартаку». Поводом к откровению послужил сюжет Первого канала, в котором лидеры красно-белых Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев позировали в белых папахах. Такой головной убор, как известно, является коронным атрибутом Хабиба.

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо, ребята!» — отметил Нурмагомедов-старший.

О его симпатиях к «Спартаку» было известно и раньше. Однако прямое заявление отца Хабиба наделало много шума. Ряд пользователей даже возмутились этим фактом. По их мнению, болеть за московскую команду уроженцу Дагестана «не патриотично». Нашлись и такие, кто раскритиковал Абдулманапа за «предательство» «Анжи». Сам Нурмагомедов-старший ранее признавался, что махачкалинский клуб интересен ему только тогда, когда в его рядах выступают собственные воспитанники.

Тарханов рассказал о победе над раком

Всегда любил заниматься с талантливой молодёжью представитель старой школы российских тренеров Александр Тарханов. Он не сидит в социальных сетях, но восхитил общественность гораздо более важным поводом. 65-летний Тарханов смог победить рак.

О своей борьбе с недугом специалист без утайки рассказал в открытом письме. Оказалось, рак у него обнаружили почти случайно. Чуть более 13 лет назад Тарханову настойчиво рекомендовали проверить щитовидную железу. Он нехотя отправился на приём к доктору.

Когда результаты медицинского исследования были готовы, тренер парился с друзьями в бане. Об онкологическом заболевании ему сообщили по телефону. На такое известие Тарханов отреагировал весьма оригинально: ушёл в парилку и затем выпил пива. А через неделю лёг под нож хирурга.

«Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже всё, четвёртая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались всё-таки не гормональными», — рассказал Тарханов.

Для полного исцеления потребовались ещё операции. По признанию тренера, депрессии его не мучили. После лечения он восстанавливался на побережье Балтийского моря, где дышал йодом. И вскоре вернулся к работе. Теперь Тарханов обследуется каждый год. Сдаёт анализы, маркеры, проверяет шею и прочие органы. Обязательным условием его жизни стал регулярный приём таблеток. Тарханов советует воспринимать болезнь спокойнее и ни в коем случае не паниковать. На его взгляд, сойти с ума куда проще не от болезни, а из-за психологического состояния.

Борис Ельцин — младший отрицает возможную свадьбу сестры со Смоловым

Пока одни лечатся, другие женятся. Семейный статус готовится сменить звёздный форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов. Он, кстати, во многом обязан взлётом своей карьеры именно Тарханову. До их совместной работы Смолова много критиковали за низкую результативность. А Тарханов сумел раскрыть лучшие качества подававшего тогда надежды игрока. Под его руководством в «Урале» Смолов начал много играть и забивать.

Когда-то кризис в игре футболиста списывали на роман с Викторией Лопырёвой. Пара давно рассталась, а недавно СМИ ошарашили общественность известием об отношениях Смолова с внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Младшая дочь Татьяны Юмашевой родилась уже после того, как её знаменитый дедушка ушёл в отставку.

Если верить западной прессе, Мария Юмашева почти всю жизнь провела за границей и имеет австрийское гражданство. Она выучила иностранные языки, увлекалась танцами, балетом, посещала театральный кружок и занималась конным спортом. Разница в возрасте между молодыми людьми составляет 12 лет, что не мешает влюблённым весело проводить время вместе. Во время зимней паузы в чемпионате Смолов пригласил Юмашеву отдохнуть на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Девушка с радостью согласилась.

По слухам, они вместе уже не менее года. Пара якобы ждёт наступления совершеннолетия Марии, чтобы официально вступить в брак. Пока же сводный брат потенциальной невесты, Борис Ельцин — младший, категорически отрицает подготовку молодых к свадьбе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Gang gang #ooooweeee

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Игбуна подставил приятель

Совпадение или нет, но в текущем сезоне у Смолова вновь сбился прицел. В 14 матчах РПЛ он забил всего три мяча. Менее раскрученный форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун имеет в активе четыре гола. А на минувшей неделе он невольно угодил в комичную ситуацию. Для начала по интернету распространилась информация о том, что нигерийского легионера экстренно госпитализировали в Москве. Чуть позже он опроверг данную информацию. С учебно-тренировочного сбора бело-голубых в Турции Игбун прислал видеоподтверждение того, что он хорошо себя чувствует и вообще не находится в столице.

Как выяснилось, по страховке футболиста в одной из столичных клиник пытался получить медицинскую помощь его приятель Олучи. Этот человек несколько месяцев жил в квартире нападающего, помогая ему с домашними делами. Как ни странно, врачи не заметили подвоха. В приёмном отделении лже-Игбун быстро обрёл популярность и охотно фотографировался с другими пациентами. Когда же подлог обнаружился, перед спортсменом замаячила перспектива лишения страховки. Говорят, после случившегося он выгнал Олучи из дома и попытался замять скандал. В своё оправдание незадачливый приятель пояснил: он вовсе не хотел подставить Игбуна, но очень боялся не получить необходимое ему лечение.

Сола стреляла по мишеням Резцовой

Подарок совсем иного рода преподнесла российской биатлонистке Кристине Резцовой её коллега из белорусской сборной Анна Сола во время женской эстафеты в Рупольдинге. Во время стрельбы из положения стоя она принялась палить по мишеням россиянки. Та приняла «помощь» как должное, расстреляла оставшиеся патроны и отправилась на лыжню. Тем самым Резцова грубо нарушила правила соревнований. В этой ситуации она должна была предупредить судей об инциденте поднятой рукой и добиться открытия мишени для двух оставшихся выстрелов.

«Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны, я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала, ко мне никаких претензий быть не может. Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка лагает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвёртая. Я закрыла третью и потом просто сделала два выстрела в установку. Я знала, что нельзя стрелять в воздух. В голове просто в секунду: надо по установке выстрелить. Надо попасть именно в неё, иначе это будет как осечка, как будто нет выстрела», — объяснила Резцова в эфире «Матч ТВ».

А вот как объяснила случившееся Сола: «Пока сообразила, что делаю что-то не то, успела трижды выстрелить по чужой мишени. Дважды попала, один раз промазала. Затем переключилась на свою установку. Обойму достреляла точно, два дополнительных патрона использовала по делу, а вот последним промазала — отсюда и штрафной круг».

Как бы то ни было, и без казуса на стрельбе обе команды едва ли поднялись бы намного выше своих итоговых мест. Россия финишировала в эстафете 11-й, Белоруссия — 12-й.

Неделя моделей

Футболистам «Манчестер Сити» в качестве презента досталась вечеринка с Instagram-моделями из Италии в фешенебельном спа-отеле. Как утверждал британский таблоид The Sun, развлекательное мероприятие действующих чемпионов Англии по футболу состоялось после победы над «Астон Виллой» в матче АПЛ. Издание опубликовало фото девушек: некоторые из них в одном бикини позировали в бассейне. Однако самих спортсменов на обнародованных снимках нет, поэтому сказать однозначно, провели ли они время с итальянками, невозможно.

Также по теме
Келли Пике и Даниил Квят Ответ Медведева Осаке, призыв Тунберг к Федереру и отношения Квята с Пике: околоспортивные события прошедшей недели
Даниил Медведев оригинально отреагировал на заявление американки Наоми Осаки о желании встретиться с ним. Знаменитая экоактивистка из...

«Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Думаю, жёны и девушки футболистов удивятся, когда узнают, что этих женщин пригласили, а их нет», — заявил изданию на правах анонимности источник в «Манчестер Сити», знакомый с ситуацией.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола вроде бы дал разрешение на организацию мероприятия. Однако о присутствии на вечеринке моделей он мог и не знать.

Почти одновременно мир узнал о любовных отношениях бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен» с 21-летней Instagram-моделью из России Катериной Сафаровой. Скорее всего, их роман уже стал историей. Но резонанс в интернете получился нешуточный. Известно, что Неймар комментировал совместные фотографии пары, которые Сафарова выкладывала в общий доступ.

«На людях они притворялись просто друзьями, но все знали, что они крутят интрижку. Она даже была на его дне рождения в Париже», — пояснил аноним, знакомый с ситуацией.

Ещё одну российскую модель, Луизу Кремлёву, арестовали в Испании за дачу ложных показаний. В 2017 году девушка обвинила в изнасиловании Тео Эрнандеса, который в ту пору выступал за мадридский «Атлетико», а сейчас защищает цвета «Милана». Суд не нашёл доказательств совершения футболистом преступления и постановил взять россиянку под стражу.

Браво покушался на Ковачевича

В том же направлении вновь может отправиться бывший игрок мадридского «Реала» Рауль Браво. Некоторое время назад его арестовывали в Испании по обвинению в организации договорных матчей, но он был выпущен под залог в €100 тыс. Теперь за Браво охотятся греческие полицейские. Экс-футболиста считают заказчиком покушения на другого именитого ветерана — Дарко Ковачевича. Более десяти лет назад они пересекались в «Олимпиакосе». Следствие не исключает, что Ковачевич мог знать о тёмных делишках своего бывшего одноклубника.

Большой резонанс вызвало вооружённое нападение на серба в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в него и скрылся, после чего Ковачевича доставили в госпиталь с повреждением колена. Слухи о ЧП ходили противоречивые. Так и осталось неясным, получил ли спортсмен огнестрельное ранение или травмировался при падении.

«Я увидел, как кто-то вышел из машины с пистолетом и направился ко мне. В этот момент я инстинктивно бросился вправо и упал на землю. Он выстрелил в меня, а затем запрыгнул в машину и уехал» — такую версию событий Ковачевич представил AS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить