Отец Нурмагомедова признался, что болеет за «Спартак»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что более 50 лет поддерживает московский «Спартак».

Нурмагомедов-старший оценил фрагмент из ролика Первого канала, на котором игроки московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев в папахах поддерживают его сына.

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится и вовсе родным. Спасибо, ребята!» — написал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram.

Российский боец выходит на свои поединки в белой папахе, что является его отличительной чертой.

Ранее глава UFC заявил, что Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым в случае победы над Серроне.