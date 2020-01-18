Отец Нурмагомедова признался, что болеет за «Спартак»
- © abdulmanap.nurmagomedov Instagram
Нурмагомедов-старший оценил фрагмент из ролика Первого канала, на котором игроки московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев в папахах поддерживают его сына.
«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится и вовсе родным. Спасибо, ребята!» — написал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram.
Российский боец выходит на свои поединки в белой папахе, что является его отличительной чертой.
Ранее глава UFC заявил, что Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым в случае победы над Серроне.