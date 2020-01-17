Глава UFC заявил, что Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым в случае победы над Серроне

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор получит право на поединок с действующим чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если сумеет победить американца Дональда Серроне.

«Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций — это величайшее шоу в истории UFC», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову, применившему удушающий приём в четвёртом раунде. После поединка произошла потасовка при участии команд обоих спортсменов, а сам ирландец с того момента не выходил в октагон. Бой Макгрегора с Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор признался, что употреблял алкоголь перед боем с Нурмагомедовым.