Ответ Медведева Осаке, призыв Тунберг к Федереру и отношения Квята с Пике: околоспортивные события прошедшей недели

Даниил Медведев оригинально отреагировал на заявление американки Наоми Осаки о желании встретиться с ним. Знаменитая экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с призывом к теннисисту Роджеру Федереру. Даниила Квята заподозрили в разрыве отношений с Келли Пике. А чемпиона мира по боксу с Украины Василия Ломаченко на родине обвинили в симпатии к России из-за видео в социальных сетях. RT рассказывает о главных околоспортивных событиях прошедшей недели.

Обвинения в адрес Ломаченко

На уходящей неделе в спорте хватало скандалов. Пожалуй, одним из самых громких стала история с обвинениями в адрес украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко в симпатии к России. 9 января он разместил в Instagram двухминутный видеоролик о вере и силе православного духа, в котором фигурирует спецназ. При этом в титрах за помощь в съёмках благодарили «вежливых людей».

Подписчики Ломаченко быстро вычислили, что оригинал был опубликован на YouTube-канале российского монастыря «Корсунская пустынь», и идентифицировали на видео российских военных и флаг.

На критику Василий ответил ещё одним постом в стихотворной форме. В частности, боксёр заявил, что суть его посыла была совсем не в триколоре.

«И брат на брата да не лез чтоб при раздоре... Забыли мы, что Бог у нас один», — резюмировал спортсмен.

Интересно, что полгода назад обструкции подвергся другой известный украинский боксёр — Александр Гвоздик. Тогда он отверг тезис о том, что Россия якобы «напала на Украину, чтобы забрать территории», и подчеркнул, что война нужна украинским политическим элитам для обогащения. В ответ многие обвинили Гвоздика в предательстве, а также в дружбе с россиянами.

Экоактивисты против Федерера

Не обошла стороной спорт и Грета Тунберг. Известная шведская экоактивистка раскритиковала Роджера Федерера за сотрудничество с банком Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых. Она поддержала акцию с хештегом #rogerwakeupnow («Роджер, проснись сейчас же»), к которой уже присоединились многие неравнодушные к вопросам экологии пользователи.

Сам Роджер не оставил претензии без ответа и признал, что очень серьёзно относится к данной теме.

«Как отец четверых детей, с глубоким уважением и восхищением отношусь к молодёжному климатическому движению. Благодарен молодым активистам за то, что заставляют всех нас пересматривать своё поведение и искать инновационные решения. Мы обязаны — как им, так и себе самим — прислушиваться к мнению», — цитирует Федерера Daily Еxpress.

Кровати из картона на Олимпиаде

К вопросам экологии серьёзно относятся и организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио. Так, стало известно, что спортсменам во время соревнований придётся спать на кроватях из картона, которые затем можно будет переработать.

«Хороший и здоровый сон — один из важнейших элементов для любого спортсмена. Мы уверены, что разработанные нами по случаю Игр кровати смогут обеспечить атлетам именно такой сон», — приводит ТАСС слова представителей Олимпийского комитета Японии.

Всего будет изготовлено 18 тыс. подобных кроватей для участников Олимпиады и 8 тыс. — для паралимпийцев. При этом длина кроватей будет варьироваться от 210 до 230 см, они смогут выдержать до 200 кг.

Одиночество Квята

К сожалению, не обошлось на неделе без грустных новостей. Болельщики подозревают, что российский автогонщик Даниил Квят разошёлся с дочерью трёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике, хотя официального подтверждения данная информация пока не получила. Пара встречалась более трёх лет, а в июне прошлого года у них родилась дочь Пенелопа.

Слухи о разладе появились ещё в декабре, когда Келли Пике удалила из своего аккаунта в Instagram почти все совместные фото с Даниилом и отписалась от него.

Не оказалось Квята и на последних фотографиях Пике с семьёй. Российские же подписчики пилота пытаются помирить пару и даже дают девушке советы. Некоторые обвиняют во всём молодую маму и сетуют на то, что она выкладывает в своём аккаунте слишком много фотографий с различных вечеринок.

Трагедия в Австралии

А для одного из спортсменов новогодние праздники обернулись трагедией. Немецкий футболист американской команды «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти не вернулся с каникул из Австралии.

Он вместе с друзьями прогуливался по скалистому берегу, поскользнулся и упал в воду. Товарищи пытались помочь молодому человеку, но не смогли спасти его. Футболиста сильным течением отнесло далеко в океан.

Местные спасатели тут же начали поиски Бригитти, но обнаружили его уже в безжизненном состоянии. Сообщается, что на спортсмена, скорее всего, напали акулы. При этом неизвестно, был ли он жив к тому моменту.

Подарок Уайта храброй продавщице

Тем временем в UFC все живут ожиданием боя между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Среди тех счастливчиков, которые смогут воочию наблюдать за этим поединком, оказалась продавщица магазина BestBuy на Гавайях Саммер Тапаса-Сатарака.

Женщина прославилась благодаря тому, что смогла силой остановить попытавшегося ограбить магазин мужчину. Тапаса-Сатарака не побоялась вступить в рукопашную и спугнула злоумышленника. Работодатель не оценил поступка и уволил её за превышение должностных полномочий. Однако многие вступились за Саммер. Не остался в стороне и президент UFC Дана Уайт.

«Это Саммер Тапаса-Сатарака. Она не дала этому проходимцу безнаказанно обокрасть магазин BestBuy на Гавайях. За это её уволили. На этих выходных я организую ей перелёт и вручу билеты на бой Макрегора с Серроне. Хочу, чтобы она работала у меня! Саммер, приготовься к лучшим выходным в твоей жизни», — написал глава промоушена у себя в Instagram.

Интерес Осаки к Медведеву

Если для многих социальные сети становятся ареной ссор и конфликтов, то теннисисты Даниил Медведев и Наоми Осака, напротив, тепло заочно пообщались благодаря посту японки.

Она ретвитнула видео с красивым ударом россиянина, после чего один из журналистов спросил спортсменку о мотивах её поступка. Осака призналась, что Медведев ей интересен как человек, несмотря на то что она никогда не виделась с ним. В ответ Даниил заявил, что также не против познакомиться с американкой.

«Не уверен, что я интересный человек. Но мне хотелось бы получить несколько советов, как выиграть US Open», — остроумно ответил Медведев, благодаря чему вызвал восторг у поклонников тенниса по всему миру.

....@naomiosaka not sure I am interesting but I would love some tips as how to actually win the @usopen! 👍🙏🤷‍♂️🤔😂 https://t.co/DA9Hx4zXFJ — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 10, 2020

Примирение жены Погребняка с таксистом

Из других примечательных событий стоит отметить примирение жены известного футболиста Павла Погребняка Марии с таксистом из Киргизии Тилеком. Им удалось пообщаться и поставить точку в истории взаимной неприязни. Об этом женщина рассказала в своих социальных сетях.

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«Приехали представители таксистов и принесли извинения за своего коллегу. Я дала эксклюзивное интервью. Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа был водителем. И у мужа — тоже. Во время интервью созвонились с водителем, который меня вёз, конфликт исчерпан. Он временно отстранён от сервиса, понял свои ошибки и признал их. Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые вопросы. Буду продолжать пользоваться такси», — написала Погребняк в Instagram.

Конфликт женщины с таксистом произошёл во время новогодних праздников. По словам Марии, мужчина отказался подвозить её к указанному дому, несмотря на многочисленные просьбы. После того как жена Погребняка начала возмущаться и предъявлять претензии, водитель достал её вещи из машины и высадил.

Позже таксист из Киргизии Тилек представил собственную версию событий, происходивших в тот день. По словам мужчины, он доставил Погребняк до указанного места, но не стал заезжать на платную парковку за свой счёт. Девушка в ответ повысила голос и ударила его, после чего он и вынужден был её высадить.