Ответ Медведева Осаке, призыв Тунберг к Федереру и отношения Квята с Пике: околоспортивные события прошедшей недели
- Келли Пике и Даниил Квят
- © danydk1
Обвинения в адрес Ломаченко
На уходящей неделе в спорте хватало скандалов. Пожалуй, одним из самых громких стала история с обвинениями в адрес украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко в симпатии к России. 9 января он разместил в Instagram двухминутный видеоролик о вере и силе православного духа, в котором фигурирует спецназ. При этом в титрах за помощь в съёмках благодарили «вежливых людей».
Подписчики Ломаченко быстро вычислили, что оригинал был опубликован на YouTube-канале российского монастыря «Корсунская пустынь», и идентифицировали на видео российских военных и флаг.
На критику Василий ответил ещё одним постом в стихотворной форме. В частности, боксёр заявил, что суть его посыла была совсем не в триколоре.
«И брат на брата да не лез чтоб при раздоре... Забыли мы, что Бог у нас один», — резюмировал спортсмен.
Интересно, что полгода назад обструкции подвергся другой известный украинский боксёр — Александр Гвоздик. Тогда он отверг тезис о том, что Россия якобы «напала на Украину, чтобы забрать территории», и подчеркнул, что война нужна украинским политическим элитам для обогащения. В ответ многие обвинили Гвоздика в предательстве, а также в дружбе с россиянами.
Экоактивисты против Федерера
Не обошла стороной спорт и Грета Тунберг. Известная шведская экоактивистка раскритиковала Роджера Федерера за сотрудничество с банком Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых. Она поддержала акцию с хештегом #rogerwakeupnow («Роджер, проснись сейчас же»), к которой уже присоединились многие неравнодушные к вопросам экологии пользователи.
Сам Роджер не оставил претензии без ответа и признал, что очень серьёзно относится к данной теме.
«Как отец четверых детей, с глубоким уважением и восхищением отношусь к молодёжному климатическому движению. Благодарен молодым активистам за то, что заставляют всех нас пересматривать своё поведение и искать инновационные решения. Мы обязаны — как им, так и себе самим — прислушиваться к мнению», — цитирует Федерера Daily Еxpress.
Кровати из картона на Олимпиаде
К вопросам экологии серьёзно относятся и организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио. Так, стало известно, что спортсменам во время соревнований придётся спать на кроватях из картона, которые затем можно будет переработать.
«Хороший и здоровый сон — один из важнейших элементов для любого спортсмена. Мы уверены, что разработанные нами по случаю Игр кровати смогут обеспечить атлетам именно такой сон», — приводит ТАСС слова представителей Олимпийского комитета Японии.
Всего будет изготовлено 18 тыс. подобных кроватей для участников Олимпиады и 8 тыс. — для паралимпийцев. При этом длина кроватей будет варьироваться от 210 до 230 см, они смогут выдержать до 200 кг.
Одиночество Квята
К сожалению, не обошлось на неделе без грустных новостей. Болельщики подозревают, что российский автогонщик Даниил Квят разошёлся с дочерью трёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике, хотя официального подтверждения данная информация пока не получила. Пара встречалась более трёх лет, а в июне прошлого года у них родилась дочь Пенелопа.
Слухи о разладе появились ещё в декабре, когда Келли Пике удалила из своего аккаунта в Instagram почти все совместные фото с Даниилом и отписалась от него.
Не оказалось Квята и на последних фотографиях Пике с семьёй. Российские же подписчики пилота пытаются помирить пару и даже дают девушке советы. Некоторые обвиняют во всём молодую маму и сетуют на то, что она выкладывает в своём аккаунте слишком много фотографий с различных вечеринок.
Трагедия в Австралии
А для одного из спортсменов новогодние праздники обернулись трагедией. Немецкий футболист американской команды «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти не вернулся с каникул из Австралии.
Он вместе с друзьями прогуливался по скалистому берегу, поскользнулся и упал в воду. Товарищи пытались помочь молодому человеку, но не смогли спасти его. Футболиста сильным течением отнесло далеко в океан.
Местные спасатели тут же начали поиски Бригитти, но обнаружили его уже в безжизненном состоянии. Сообщается, что на спортсмена, скорее всего, напали акулы. При этом неизвестно, был ли он жив к тому моменту.
Подарок Уайта храброй продавщице
Тем временем в UFC все живут ожиданием боя между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Среди тех счастливчиков, которые смогут воочию наблюдать за этим поединком, оказалась продавщица магазина BestBuy на Гавайях Саммер Тапаса-Сатарака.
Женщина прославилась благодаря тому, что смогла силой остановить попытавшегося ограбить магазин мужчину. Тапаса-Сатарака не побоялась вступить в рукопашную и спугнула злоумышленника. Работодатель не оценил поступка и уволил её за превышение должностных полномочий. Однако многие вступились за Саммер. Не остался в стороне и президент UFC Дана Уайт.
«Это Саммер Тапаса-Сатарака. Она не дала этому проходимцу безнаказанно обокрасть магазин BestBuy на Гавайях. За это её уволили. На этих выходных я организую ей перелёт и вручу билеты на бой Макрегора с Серроне. Хочу, чтобы она работала у меня! Саммер, приготовься к лучшим выходным в твоей жизни», — написал глава промоушена у себя в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
This is Summer Tapasa-Sataraka. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer
Интерес Осаки к Медведеву
Если для многих социальные сети становятся ареной ссор и конфликтов, то теннисисты Даниил Медведев и Наоми Осака, напротив, тепло заочно пообщались благодаря посту японки.
Она ретвитнула видео с красивым ударом россиянина, после чего один из журналистов спросил спортсменку о мотивах её поступка. Осака призналась, что Медведев ей интересен как человек, несмотря на то что она никогда не виделась с ним. В ответ Даниил заявил, что также не против познакомиться с американкой.
«Не уверен, что я интересный человек. Но мне хотелось бы получить несколько советов, как выиграть US Open», — остроумно ответил Медведев, благодаря чему вызвал восторг у поклонников тенниса по всему миру.
....@naomiosaka not sure I am interesting but I would love some tips as how to actually win the @usopen! 👍🙏🤷♂️🤔😂 https://t.co/DA9Hx4zXFJ— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 10, 2020
Примирение жены Погребняка с таксистом
Из других примечательных событий стоит отметить примирение жены известного футболиста Павла Погребняка Марии с таксистом из Киргизии Тилеком. Им удалось пообщаться и поставить точку в истории взаимной неприязни. Об этом женщина рассказала в своих социальных сетях.
«Приехали представители таксистов и принесли извинения за своего коллегу. Я дала эксклюзивное интервью. Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа был водителем. И у мужа — тоже. Во время интервью созвонились с водителем, который меня вёз, конфликт исчерпан. Он временно отстранён от сервиса, понял свои ошибки и признал их. Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые вопросы. Буду продолжать пользоваться такси», — написала Погребняк в Instagram.
Конфликт женщины с таксистом произошёл во время новогодних праздников. По словам Марии, мужчина отказался подвозить её к указанному дому, несмотря на многочисленные просьбы. После того как жена Погребняка начала возмущаться и предъявлять претензии, водитель достал её вещи из машины и высадил.
Позже таксист из Киргизии Тилек представил собственную версию событий, происходивших в тот день. По словам мужчины, он доставил Погребняк до указанного места, но не стал заезжать на платную парковку за свой счёт. Девушка в ответ повысила голос и ударила его, после чего он и вынужден был её высадить.
- Двойной победный старт: Александрова и Рублёв выиграли первые турниры нового теннисного сезона
- Победный гол Гусева, результативная передача Панарина и достижение Ковальчука: как россияне провели игровой день в НХЛ
- Мотив для смены категории, слухи о бое с Масвидалем и рекордный гонорар: что известно о возвращении Макгрегора в UFC