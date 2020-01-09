СМИ: Кровати для участников Олимпиады 2020 года будут сделаны из картона

Каркасы кроватей для участников Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио будут сделаны из переработанного картона.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам генерального менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы, кровати смогут выдержать до 200 кг.

Отмечается, что многие другие атрибуты также будут созданы из перерабатываемых материалов: олимпийский факел — из переработанного алюминия, постаменты — из пластиковых отходов, а медали — из использованных мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ.