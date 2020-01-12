Федерер прокомментировал критику со стороны активистов по борьбе с глобальным потеплением

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что обязан прислушиваться к мнению молодых активистов, которые ведут борьбу с глобальным потеплением на планете.
Федерер прокомментировал критику со стороны активистов по борьбе с глобальным потеплением
  • Reuters
  • © Roger Federer

«Я очень серьёзно отношусь к последствиям и угрозам изменения климата, особенно ввиду того, что я и моя семья прибыли в Австралию на фоне разрушений, вызванных лесными пожарами. Как отец четверых детей и сторонник всеобщего образования, я очень уважаю и восхищаюсь молодёжным климатическим движением. Я благодарю молодых климатических активистов за то, что они заставили нас всех пересмотреть наше поведение и искать инновационные решения. Мы обязаны к ним прислушиваться», — цитирует Федерера Daily Express.

Швейцарский теннисист является послом банка Credit Suisse, который инвестирует в новые месторождения природных ископаемых.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс победила на турнире WTA в Окленде, завоевав первый титул с 2017 года.

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