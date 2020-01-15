СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России

Короткая ссылка
Звёздный бразильский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Неймар состоял в любовных отношениях с 21-летней Instagram-моделью из России Катериной Сафаровой.
СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России
  • globallookpress.com

Как пишет The Sun, слухи о романе спортсмена и звезды реалити-шоу впервые прозвучали в ТВ-программе Cazamariposas. Если верить источнику из окружения Сафаровой, девушка точно встречалась с Неймаром какое-то время.

«На людях они притворялись просто друзьями, но все знали, что они крутят интрижку. Она даже была на его дне рождения в Париже», — пояснил аноним, знакомый с ситуацией.

Известно, что Неймар комментировал их совместные фотографии, которые Сафарова выкладывала в общий доступ.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Ростова» забил за «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить