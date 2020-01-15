СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России

Звёздный бразильский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Неймар состоял в любовных отношениях с 21-летней Instagram-моделью из России Катериной Сафаровой.

Как пишет The Sun, слухи о романе спортсмена и звезды реалити-шоу впервые прозвучали в ТВ-программе Cazamariposas. Если верить источнику из окружения Сафаровой, девушка точно встречалась с Неймаром какое-то время.

«На людях они притворялись просто друзьями, но все знали, что они крутят интрижку. Она даже была на его дне рождения в Париже», — пояснил аноним, знакомый с ситуацией.

Известно, что Неймар комментировал их совместные фотографии, которые Сафарова выкладывала в общий доступ.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Ростова» забил за «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии.