СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России
- globallookpress.com
Как пишет The Sun, слухи о романе спортсмена и звезды реалити-шоу впервые прозвучали в ТВ-программе Cazamariposas. Если верить источнику из окружения Сафаровой, девушка точно встречалась с Неймаром какое-то время.
«На людях они притворялись просто друзьями, но все знали, что они крутят интрижку. Она даже была на его дне рождения в Париже», — пояснил аноним, знакомый с ситуацией.
Известно, что Неймар комментировал их совместные фотографии, которые Сафарова выкладывала в общий доступ.
Ранее сообщалось, что экс-защитник «Ростова» забил за «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии.