Экс-защитник «Ростова» забил за «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии

Действующий обладатель Кубка Италии по футболу римский «Лацио» не оставил шансов «Кремонезе» в 1/8 финала.

globallookpress.com

Хозяева провели четыре безответных гола: отличились Патрисио Габбарон, Марко Пароло, Чиро Иммобиле и бывший защитник «Ростова» Баштуш. Ранее сообщалось, что «Интер» прошёл в 1/4 финала Кубка Италии благодаря дублю Ромелу Лукаку.