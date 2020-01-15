Экс-защитник «Ростова» забил за «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии
Действующий обладатель Кубка Италии по футболу римский «Лацио» не оставил шансов «Кремонезе» в 1/8 финала.
- globallookpress.com
Хозяева провели четыре безответных гола: отличились Патрисио Габбарон, Марко Пароло, Чиро Иммобиле и бывший защитник «Ростова» Баштуш.
Ранее сообщалось, что «Интер» прошёл в 1/4 финала Кубка Италии благодаря дублю Ромелу Лукаку.
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