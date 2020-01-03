СМИ сообщают, что Смолов состоит в отношениях с 17-летней внучкой Ельцина

В некоторых СМИ появилась информация, что нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов начал встречаться с внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.

Об этом сообщает Sportbox.

Смолов также разместил в своём Instagram-аккаунте фото с отпуска на острове Сен-Барт, на котором он стоит в обнимку с 17-летней девушкой.

До этого Смолов был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопырёвой, они расстались в 2015 году.

В текущем сезоне Смолов провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.

Ранее Смолов признался, что жалеет об отъезде из Голландии.