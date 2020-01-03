СМИ сообщают, что Смолов состоит в отношениях с 17-летней внучкой Ельцина
- @smolovfedor_10
Об этом сообщает Sportbox.
Смолов также разместил в своём Instagram-аккаунте фото с отпуска на острове Сен-Барт, на котором он стоит в обнимку с 17-летней девушкой.
До этого Смолов был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопырёвой, они расстались в 2015 году.
В текущем сезоне Смолов провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.
Ранее Смолов признался, что жалеет об отъезде из Голландии.