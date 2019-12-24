Смолов признался, что жалеет об отъезде из Голландии

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов считает, что уход из голландского «Фейеноорда» был ошибкой.

«О чём я жалею? Что уехал из Голландии. В том возрасте я попал в Центральную Европу, где у людей совершенно иная ментальность. Они холодные, неохотно помогают и достаточно закрытые. При этом там много крутых вещей, которые я хотел бы видеть у нас в стране. К примеру, второй официальный язык — английский. Я убегал от трудностей, а не пытался их преодолевать», — сказал Смолов в интервью Евгению Савину.

Российский футболист выступал за «Фейеноорд» в период с 2011 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.