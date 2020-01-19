Джокович назвал Медведева главным соперником «большой тройки» на Australian Open

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Экс первая ракетка мира Новак Джокович считает, что россиянин Даниил Медведев составит ему, а также Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру конкуренцию на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Джокович назвал Медведева главным соперником «большой тройки» на Australian Open
  • © Peter Dovgan via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Даниил Медведев должен стать главным оппонентом для Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и меня в Мельбурне. Он сыграл пять сетов с Рафой в финале US Open прошлого года, впечатляюще возвращаясь в игру, которая длилась почти пять часов. В этом виден менталитет настоящего чемпиона. Он среди тех немногих игроков, которые приближаются к титулу на турнире Большого шлема. Однако Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и я сделаем всё, чтобы не отдать им основные трофеи в 2020 году. В конечном счёте они доберутся до них, и когда это произойдёт, это будет хорошо для тенниса», — цитирует Джоковича Tennis World USA

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 20 января.

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