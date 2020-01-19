Джокович назвал Медведева главным соперником «большой тройки» на Australian Open
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«Даниил Медведев должен стать главным оппонентом для Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и меня в Мельбурне. Он сыграл пять сетов с Рафой в финале US Open прошлого года, впечатляюще возвращаясь в игру, которая длилась почти пять часов. В этом виден менталитет настоящего чемпиона. Он среди тех немногих игроков, которые приближаются к титулу на турнире Большого шлема. Однако Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и я сделаем всё, чтобы не отдать им основные трофеи в 2020 году. В конечном счёте они доберутся до них, и когда это произойдёт, это будет хорошо для тенниса», — цитирует Джоковича Tennis World USA.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 20 января.
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