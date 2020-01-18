Камельзон назвал главных фаворитов Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, кого считает главными претендентами на победу в первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.

«Фавориты? Надаль, Джокович, Федерер, Медведев. Конечно, также очень хотелось бы видеть в их числе Рублёва или Хачанова», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее Камельзон поделился мнением о перспективах Медведева на Australian Open.