Камельзон назвал главных фаворитов Australian Open

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, кого считает главными претендентами на победу в первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.
Камельзон назвал главных фаворитов Australian Open
  • © Bai Xuefei/Xinhua
  • globallookpress.com

«Фавориты? Надаль, Джокович, Федерер, Медведев. Конечно, также очень хотелось бы видеть в их числе Рублёва или Хачанова», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее Камельзон поделился мнением о перспективах Медведева на Australian Open.

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