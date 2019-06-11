«Признали негодным для соревнований»: почему сноубордист Уайлд может покинуть Россию и вернуться в сборную США

Сноубордист Вик Уайлд заявил, что не смог получить от Федерального медико-биологического агентства допуск на будущий сезон, без которого он не сможет участвовать в соревнованиях в составе сборной России. Двукратный олимпийский чемпион намекнул, что если ситуация не разрешится, то он может вернуться в США и продолжить карьеру там. На эти заявления отреагировал министр спорта Павел Колобков. Он сообщил, что Уайлд может пройти обследование в другой медицинской организации.

Летнее межсезонье в российском сноуборде началось с неожиданной новости. Двукратный олимпийский чемпион, член сборной страны и один из её лидеров Вик Уайлд сообщил, что не получил допуск до соревнований от Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Таким образом, он может поетрять статус российского спортсмена международного уровня.

«Поверить не могу в то, что если нам совместно с Министерством спорта не удастся найти какое-то решение, эта неделя станет для меня последней в качестве российского спортсмена. Поясню: ФМБА признало меня негодным для спортивных соревнований. При этом мои врачи из Австрии уверены, что я здоров и могу в них участвовать», — написал Уайлд в Instagram.

Спортсмен сообщил, что завершать карьеру не намерен, и намекнул, что в случае отсутствия допуска намерен вернуться в сборную США.

«Точно не знаю, что будет дальше, но бросать сноуборд я не готов, и у меня по-прежнему есть американское гражданство. Я больше не позволю этим бестолочам из ФМБА влиять на мою карьеру», — добавил сноубордист.

Отсутствие положительного заключения от ФМБА лишает спортсмена зарплаты от Центра спортивной подготовки, входящего в структуру Министерства спорта, и не позволяет ему проходить тренировочные сборы с национальной командой. Фактически это приводит к тому, что спортсмен не может представлять Россию на соревнованиях международного уровня.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров опроверг информацию о том, что Уайлд не сможет заниматься спортом, так как у него есть временный допуск.

«Вопрос решается, идёт обсуждение, у Уайлда есть временный допуск. Мы на связи. Это рабочий вопрос между спортивными организациями. Это абсолютно рабочая ситуация. Конечно, надежда на то, что он будет выступать, есть. Все надеются на это», — сказал Тихомиров РИА Новости.

На возникшую ситуацию отреагировал также министр спорта Павел Колобков. Он заявил, что Уайлд должен предъявить справку о состоянии здоровья, но её не обязательно должна выписывать ФМБА. После этого он сможет вернуться в сборную России.

«Ситуация очень простая. С Виком готов подписаться один из регионов, контракт уже лежит на столе. Чтобы участвовать в соревнованиях, нужно получить допуск. Мы заинтересованы в том, чтобы спортсмены были здоровы, проходили медицинское обследование и имели разрешение на участие. Когда Уайлд пройдёт осмотр в ФМБА или принесёт справку от австрийских врачей о том, что он здоров и готов участвовать, мы сделаем всё возможное, чтобы он выступал за Россию», — заявил Колобков журналистам.

По словам функционера, у Уайлда были определённые проблемы со здоровьем, но он вправе сам решать, где проходить необходимые обследования.

«Может, он не доверяет ФМБА, и тогда вправе обращаться к австрийским врачам, что он и сделал, на его обследования были выделены средства из государственных источников. Мы готовы сделать всё для его подготовки, мы и он сам в этом заинтересованы», — подчеркнул министр.

Жена Уайлда, бывшая сноубордистка и чемпионка мира Алёна Заварзина, осталась недовольна такой реакцией на ситуацию с её мужем.

«Всё так просто, что ли? Справку принести? Его обследование в Австрии не финансировалось из бюджета. Короче, это такой кошмар, что я не буду комментировать даже. Есть ответственные люди, которые всё знают лучше, не так ли?» — эмоционально обратилась спортсменка к Колобкову через Instagram.

Заварзина сама в прошлом оказывалась в ситуации, когда у неё отсутствовал допуск до соревнований по медицинским показателям. Это привело к тому, что спортсменка не получала зарплату от государства и не могла участвовать в централизованной подготовке. Решить проблему тогда не удалось, и Заварзина завершила карьеру, хотя ранее именно она показала лучший результат на Олимпийских играх в составе российской команды, заняв четвёртое место в параллельном гигантском слаломе.

Уайлд на данный момент остаётся одним из лидеров сборной страны в поворотных дисциплинах. Из-за травмы он пропустил первую половину прошедшего сезона, но успел восстановиться к чемпионату мира в Парк-Сити и занять четвёртое место в параллельном гигантском слаломе — победителем тех соревнований стал другой россиянин Дмитрий Логинов.

Отсутствие на нескольких этапах Кубка мира не помешало Уайлду занять третье место среди россиян в общем зачёте. Молодые спортсмены не смогли составить конкуренцию двукратному олимпийскому чемпиону, которому в августе исполнится 33 года.

По окончании минувшего сезона Уайлд заявлял, что продолжит выступать на высоком уровне и будет пытаться пройти отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. К тому времени ему исполнится 35. Для поворотных дисциплин сноуборда такой возраст не является критичным — есть масса примеров того, как спортсмены продолжали добиваться успеха и на пятом десятке. Однако не факт, что на Олимпиаде Уайлд будет представлять Россию.

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Если Заварзину отсутствие финансирования подтолкнуло к завершению карьеры, то Уайлд не исключает, что продолжит выступать уже как американский спортсмен. У него два гражданства, и теоретически может вернуться в сборную США.

Свою родную страну он покинул после сезона-2010/11 тоже по причине отсутствия средств — местная федерация сделала ставку на подготовку спортсменов в других, более перспективных для американцев дисциплинах. Уайлд, к тому времени ставший мужем Алёны Заварзиной, вскоре получил гражданство РФ и с 2012 года стал выступать за Россию.

Правила Международной федерации лыжного спорта (FIS) позволяют менять «соревновательное» гражданство, но на определённых условиях. Спортсмен должен быть гражданином и иметь на руках паспорт новой страны, а также либо два года проживать в ней, либо родиться на её территории — оба эти условия Уайлд выполняет. Также спортсмену необходимо в письменной форме объяснить, почему он решил сменить гражданство — FIS отдельно указывает на то, что национальные ассоциации не должны «покупать» спортсменов, как это нередко происходит в других дисциплинах.

Обязательным условием для смены спортивного гражданства является разрешение на уход из прежней сборной. Если оно отсутствует, то спортсмен в течение 12 месяцев не сможет выступать за новую страну на международных соревнованиях. После этого совет FIS на весеннем заседании может одобрить переход спортсмена в другую сборную. В этом году подобное заседание уже состоялось, так что Уайлду в любом случае для смены гражданства придётся ждать ещё целый год. Либо конфликт с ФМБА всё-таки разрешится, и самый титулованный сноубордист в истории России останется её представителем.