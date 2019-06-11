Сноубордист Уайлд заявил о возможном возвращении в сборную США из-за ситуации с ФМБА

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд заявил, что может вернуться к выступлениям под флагом США, если Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не допустит его до стартов.

«ФМБА признало меня непригодным к спорту, хотя мои австрийские врачи заключили, что я здоров и могу выступать. Я не готов бросить сноуборд, у меня всё ещё есть паспорт США. Больше не позволю этим бессильным идиотам из ФМБА распоряжаться моей карьерой», — написал спортсмен в Instagram.

Также Уайлд добавил, что если он совместно с Министерством спорта не придёт к общему решению, то нынешняя неделя станет для него последней в качестве российского спортсмена.

Ранее сообщалось, что ФМБА отказало в допуске к соревнованиям олимпийскому чемпиону Уайлду.