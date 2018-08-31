Российская сноубордистка Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи российская сноубордистка Алёна Заварзина объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«Была раздосадована, что моя карьера заканчивается из-за бюрократических вопросов. Понимала, что при желании могу решить эти проблемы. Тем не менее, взвесив все за и против, я решила ничего не делать. Да, в течение карьеры я постоянно решала такие вопросы, но это было во имя чего-то — выступление на Олимпиаде, победа в общем зачёте Кубка мира. Сейчас я этой цели не вижу», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Она заявила, что не получала зарплату весь прошлый сезон и её расходы на спортивного психолога не были компенсированы.

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому подумала, что вселенная говорит мне заканчивать с этим. Три месяца я была в прострации и депрессии, так как не знала, что делать дальше. Понимала только, что не хочу связывать своё будущее со спортом. Эта структура выбила из меня весь дух», — заключила Заварзина.

Помимо олимпийской медали Заварзина также завоевала золото чемпионата мира 2011 года и становилась победителем этапов Кубка мира.

Ранее Заварзина заявила, что с ней поступили жестоко и ФСР придётся строить будущее без неё.